Tỷ phú nhà nông trên quê hương Đất Tổ

Ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Toàn, 62 tuổi, hội viên Hội Người cao tuổi xã được nhiều người biết đến là một nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Từ hai con lợn giống khởi nghiệp cách đây hơn 20 năm, đến nay, ông đã gây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao, an toàn sinh học, với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Toàn kiểm tra đàn lợn tại trang trại chăn nuôi công nghệ cao ở xã Hy Cương.

Biến vùng đất hoang thành trang trại chục tỷ đồng

Khi mới 19 tuổi, ông Toàn vay mượn tiền của người thân mua một quả đồi còn hoang hóa ở quê nhà. Ông mất gần hai năm khai hoang, chặt cây bán củi, cải tạo đất để trồng ngô, khoai, sắn và chăn nuôi gà, vịt, lợn.

Xuất phát điểm không có nhiều vốn liếng, nhưng ông Toàn sớm cho thấy sự nhạy bén với thị trường. Nhận thấy người dân trong vùng có nhu cầu về con giống và phối giống lợn, ông mạnh dạn mua hai con lợn đực giống có năng suất cao để làm dịch vụ phối giống. Công việc giúp ông tích lũy vốn và kinh nghiệm về con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh.

Từ hai con lợn đực giống, ông từng bước mở rộng thành trại lợn đực giống, rồi phát triển thêm quy mô nuôi lợn nái giống và lợn thương phẩm. Năm 2006, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ông quyết định chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang xây dựng trang trại tập trung, hướng tới sản xuất hàng hóa.

Xác định đây là quá trình lâu dài, ông tích cực tham quan mô hình, tìm hiểu sách báo, tham gia tập huấn, học hỏi cán bộ kỹ thuật và các doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi. Ông nhận ra muốn phát triển bền vững phải làm chủ quy trình, kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí và tạo ra sản phẩm ổn định.

Sau quá trình nghiên cứu, học hỏi, ông Toàn quyết định đầu tư trang trại theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều khâu trong chăn nuôi được tự động hóa, vận hành đồng bộ từ cấp điện, nước, thông gió, làm mát đến xử lý chất thải ngầm dưới nền chuồng. Theo ông Toàn, trong chăn nuôi lợn, an toàn sinh học không phải là khẩu hiệu mà là yếu tố quyết định thành bại, bởi một đợt dịch bệnh có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Sau thời gian đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đến nay, ông Toàn sở hữu trang trại có tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Mô hình duy trì hơn 300 lợn nái sinh sản, hằng năm cung cấp khoảng 6.000-8.000 con giống chất lượng cao cho thị trường. Khu nuôi 12 lợn đực giống nhập ngoại sản xuất khoảng 8.000 liều tinh mỗi năm. Khu nuôi lợn thương phẩm đạt sản lượng gần 500 tấn/năm; khu nuôi lợn giống chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh từ 3.000-5.000 con.

Năm 2025, doanh thu của trang trại đạt khoảng 30 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng. Riêng quý III/2026, doanh thu đã vượt 35 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 9 tỷ đồng. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 17-20 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 10-12 triệu đồng/người/tháng và tạo thêm việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.

Hệ thống chuồng nuôi được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao và thực hiện nghiêm các giải pháp an toàn sinh học.

“Nhà khoa học của nhà nông”

Khác với quan niệm muốn làm giàu phải rời quê, ông Toàn lựa chọn phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương bằng tư duy sản xuất khoa học. Ông sớm nhận thấy quê hương có quỹ đất đồi, không gian phù hợp để phát triển trang trại chăn nuôi tập trung; đồng thời có điều kiện kết nối với thị trường dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn. Đây là những lợi thế để cung ứng con giống bố mẹ chất lượng cao, lợn thương phẩm, tinh lợn giống, thức ăn chăn nuôi và các dịch vụ thú y, kỹ thuật cho người dân trong vùng.

Ông lựa chọn lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường, điều kiện đất đai, lao động và kinh nghiệm của gia đình. Đây cũng là kinh nghiệm được ông chia sẻ với những người đang tìm kiếm hướng khởi nghiệp ở nông thôn.

Không chỉ dám nghĩ, dám làm, ông Toàn còn tích cực học hỏi, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để không ngừng điều chỉnh phương thức chăn nuôi. Nhiều người dân quanh khu vực coi ông là “nhà khoa học” trong lĩnh vực chăn nuôi, phát triển trang trại.

Năm 2012, ông chủ động học nghề theo chương trình sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Phú Thọ, đồng thời tích cực hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên nông dân, giúp các hộ giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. Với những nỗ lực đó, năm 2026, ông Toàn được nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”.

Bên cạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Toàn luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu phát triển gia trại, trang trại.

Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân triệu phú” tỉnh Phú Thọ, ông tiếp tục kết nối hội viên, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích tinh thần cùng nhau phát triển. Mỗi năm, gia đình ông còn ủng hộ gần 200 triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo và các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài địa phương.

Câu chuyện khởi nghiệp và quá trình phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh của ông Nguyễn Văn Toàn cho thấy khả năng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Mô hình không chỉ tạo việc làm, lan tỏa kinh nghiệm sản xuất mà còn góp phần thúc đẩy tư duy làm kinh tế ở nông thôn.

Kế Nghiệp