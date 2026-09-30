SACOMBANK khai trương Chi nhánh Vĩnh Phúc, đồng hành cùng đà phát triển kinh tế địa phương

Sáng 30/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) tổ chức khai trương Chi nhánh Vĩnh Phúc tại số 61-63-65-67 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Việc đưa chi nhánh vào hoạt động góp phần mở rộng khả năng cung ứng các sản phẩm, giải pháp tài chính - ngân hàng tại khu vực có tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại và đầu tư ngày càng cao.

Lãnh đạo SACOMBANK cùng đại diện chính quyền địa phương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 4 thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Tăng cường hiện diện tại địa bàn giàu tiềm năng

Trước khi sáp nhập, Vĩnh Phúc có vị trí thuận lợi trong kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc, đồng thời sở hữu thế mạnh về công nghiệp, thương mại - dịch vụ và thu hút đầu tư. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI cùng quy mô sản xuất, kinh doanh ngày càng mở rộng kéo theo nhu cầu về vốn, thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại và các dịch vụ tài chính hiện đại.

Đáp ứng nhu cầu này, SACOMBANK đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng trụ sở Chi nhánh Vĩnh Phúc, với tổng diện tích sử dụng gần 2.000m2. Công trình tọa lạc tại khu vực tập trung đông dân cư, doanh nghiệp và cơ quan, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc SACOMBANK phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Vĩnh Phúc tại Lễ khai trương.

Chi nhánh cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từ huy động vốn, tín dụng, thanh toán, thẻ, ngân hàng số đến thu - chi hộ, tài trợ thương mại, thanh toán xuyên biên giới và các giải pháp quản lý tài chính.

Trong đó, SACOMBANK tập trung phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI, hộ kinh doanh cùng khách hàng cá nhân, góp phần đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của thị trường.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các cực tăng trưởng phía Bắc

Chi nhánh Vĩnh Phúc được đưa vào hoạt động ngay sau Chi nhánh Bắc Giang, khai trương ngày 16/9/2026. Việc liên tiếp mở rộng hiện diện tại hai địa phương cho thấy SACOMBANK đang chú trọng củng cố mạng lưới tại những khu vực có hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư sôi động.

Bà Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 4 phát biểu tại Lễ khai trương Chi nhánh Vĩnh Phúc

Thông qua mạng lưới được mở rộng, ngân hàng hướng tới rút ngắn khoảng cách phục vụ, tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Các nhu cầu về vốn, thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại cũng được kỳ vọng đáp ứng thuận tiện hơn.

Đại diện Ban Lãnh đạo SACOMBANK trao quyết định và hoa chúc mừng bà Phùng Thị Thúy - Quyền Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Phúc

Nhân dịp khai trương, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK Chi nhánh Vĩnh Phúc triển khai chương trình khuyến mại “Khai trương rộn ràng - Ngập tràn ưu đãi”, dành nhiều phần quà cho khách hàng đến giao dịch. Chương trình được triển khai trong thời gian đầu chi nhánh đi vào hoạt động, mang đến ưu đãi và thêm trải nghiệm cho khách hàng.

SACOMBANK Chi nhánh Vĩnh Phúc đón những khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại trụ sở mới, khởi đầu hành trình phục vụ và đồng hành cùng khách hàng trên địa bàn.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững

Trải qua hơn 34 năm hình thành và phát triển, SACOMBANK tiếp tục định hướng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, bền vững, đồng thời mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực phục vụ khách hàng.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng; tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng.

Việc mở rộng, nâng cấp mạng lưới tại các khu vực kinh tế trọng điểm được SACOMBANK xác định là một trong những giải pháp nhằm tăng cường kết nối với khách hàng, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ và tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Quang Minh - Tiến Chung