Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô

Ngày 30/9, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc (gồm tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, Quốc lộ 2C đi Tuyên Quang).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, dự án có chiều dài tuyến 26,7km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài 9km, đoạn thuộc tuyến đường ven chân núi Tam Đảo dài khoảng 16km, thực hiện trong giai đoạn 2021-2027.

Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao 15,92km/26,7km mặt bằng cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đạt gần 60%. Trong đó, xã Bình Xuyên và xã Tam Dương Bắc đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các xã Tam Đảo, Đại Đình, Bình Tuyền đã giải phóng mặt bằng đạt lần lượt 90%, 96%, 40%.

Riêng phường Xuân Hòa còn khoảng 23ha chưa giải phóng mặt bằng được do còn vướng mắc liên quan đến một số hộ di dân vùng kinh tế mới và các hộ dân có đất ở, đất vườn liền kề.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tại các vị trí có mặt bằng, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công phần đường, hệ thống cống thoát nước ngang, dầm cầu... Tuy nhiên, tiến độ dự án còn chậm so với yêu cầu do vướng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Kiểm tra thực địa dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao hạ tầng tái định cư trước ngày 30/11/2026.

Cùng với đó, thực hiện giao ban, kiểm điểm tiến độ dự án từng ngày, từng tuần với các nhà thầu. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thi công “3 ca, 4 kíp” tại tất cả các vị trí có mặt bằng.

Đồng chí yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm việc với các địa phương, đơn vị, nhà thầu thực hiện Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác đã khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Xuân Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại các phương án triển khai dự án theo định suất đầu tư, báo cáo UBND tỉnh.

Thúy Hường