Giá xăng tăng phiên thứ năm liên tiếp

Chiều 1-10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng đối với các mặt hàng xăng, trong khi giá dầu diesel giảm mạnh. Đáng chú ý, giá xăng E10 RON 95 đã lên 27.180 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON 95 đã lên 27.180 đồng/lít. Ảnh: Thanh Hiền

Từ 15h ngày 1-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo diễn biến thị trường thế giới.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng/lít, lên mức 26.560 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 100 đồng/lít, lên 27.180 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, còn 29.710 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 920 đồng/kg, lên 20.390 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ điều hành tăng liên tiếp, trong khi giá dầu diesel quay đầu giảm sau 3 kỳ tăng.

Việc giá xăng tiếp tục tăng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa có động thái duy trì các chính sách thuế nhằm góp phần hạn chế áp lực lên giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43, kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026, thêm 3 tháng so với quy định trước đó. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-10.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025. Theo đó, xăng E5 chịu thuế suất 8%, trong khi xăng E10 chịu thuế suất 7%.

Việc duy trì các chính sách thuế trong những tháng cuối năm được đặt trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn biến động, qua đó góp phần hạn chế thêm áp lực chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đáng chú ý, xăng E10 đang ngày càng hiện diện rõ hơn trên thị trường. Với mức giá 27.180 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh ngày 1-10, E10 tiếp tục là một trong những mặt hàng xăng chủ lực trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.

Cùng với công cụ thuế, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được duy trì như một trong những công cụ điều hành thị trường.

Theo số liệu đến hết ngày 30-6-2026, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với cuối quý I.

Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng; tổng số tiền chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng. Quỹ cũng phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Việc giá xăng tăng liên tiếp trong thời gian qua cho thấy thị trường nhiên liệu trong nước vẫn chịu tác động đáng kể từ diễn biến giá dầu thế giới. Trong khi đó, các công cụ như thuế và Quỹ bình ổn được sử dụng theo từng thời điểm, nhằm góp phần giảm bớt những biến động quá lớn của giá bán lẻ.

Ở kỳ điều hành ngày 1-10, giá dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít, cho thấy diễn biến giữa các nhóm nhiên liệu không hoàn toàn đồng nhất. Đây cũng là yếu tố cần được theo dõi trong các kỳ điều hành tiếp theo, nhất là khi chi phí nhiên liệu có tác động trực tiếp tới vận tải, sản xuất và giá hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì các chính sách hỗ trợ về thuế đến hết năm, đồng thời điều hành giá theo sát diễn biến thị trường, được kỳ vọng góp phần tạo dư địa ổn định chi phí đầu vào cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm.

https://hanoimoi.vn/gia-xang-tang-phien-thu-nam-lien-tiep-1759024.html

Theo hanoimoi.vn