Võ Miếu nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu chè

Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, xã Võ Miếu đang tập trung nguồn lực để mở rộng và nâng tầm chất lượng vùng nguyên liệu chè tập trung. Việc chủ động đổi mới cơ cấu giống và chuẩn hóa quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP không chỉ giúp tăng giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, mà còn là bước đi chiến lược giúp ổn định nguồn cung nông sản sạch, bền vững cho thị trường và thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Canh tác chè an toàn theo chuẩn VietGAP mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Võ Miếu.

Sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, gồm các xã Võ Miếu, Cự Thắng và Địch Quả, xã Võ Miếu sở hữu vùng nguyên liệu chè trù phú rộng gần 800 ha và được xác định là đòn bẩy kinh tế chiến lược cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Dù vậy, ngành chè vẫn chưa có những đột phá bởi một nghịch lý: giữa một vùng nguyên liệu rộng lớn, toàn xã mới chỉ thu hút được 3 doanh nghiệp và hình thành được 3 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè. Sự thiếu vắng các hạt nhân công nghiệp dẫn đến việc sản xuất chủ yếu vẫn dừng ở quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, mức độ ứng dụng công nghệ còn thấp và năng lực liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ còn nhiều hạn chế.

Nhìn thẳng vào những thách thức đó, Đảng bộ và chính quyền xã Võ Miếu đã chủ động vào cuộc, xác định lựa chọn phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật làm định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới. Xã tập trung hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Mục tiêu là nâng tầm chất lượng sản phẩm thương hiệu chè Võ Miếu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Song song với đó, địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, ưu tiên các biện pháp sinh học an toàn để vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa bảo vệ hệ sinh thái đồi rừng bền vững.

Bước đi chiến lược mang tính dài hạn này của Võ Miếu đã được khẳng định rõ nét qua tư duy đổi mới của người đứng đầu chính quyền xã. Ông Phùng Minh Dũng - Chủ tịch UBND xã Võ Miếu khẳng định: Xác định phát triển vùng nguyên liệu chè gắn với chuỗi giá trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Thời gian tới, Võ Miếu quyết tâm thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thông thoáng và thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn.

Để làm được điều đó, xã tập trung đẩy mạnh việc số hóa, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, tích cực hỗ trợ người dân và các hợp tác xã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực. Đồng thời, chính quyền xã đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, quyết tâm nâng tầm thương hiệu, đưa sản phẩm chè Võ Miếu vững bước vươn xa.

Hành trình nâng tầm cây chè và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại xã Võ Miếu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đặc thù địa hình miền núi phức tạp và nguồn lực đầu tư ban đầu của người dân hạn chế. Dẫu vậy, với một tư duy đổi mới mang tính đột phá từ cấp ủy, chính quyền cho đến sự đồng lòng và quyết tâm thay đổi của người dân, vùng nguyên liệu chè rộng lớn của Võ Miếu sẽ không chỉ dừng lại ở màu xanh thuần túy của lá chè tươi. Đó sẽ là màu xanh của sự ấm no, trù phú, là biểu tượng của một nền nông nghiệp công nghệ cao vững chắc, góp phần đưa hương vị chè Đất Tổ tự tin bay cao, vươn xa.

Trần Tỉnh