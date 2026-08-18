Một kỹ sư giàu sáng kiến

Trong tiến trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đội ngũ trí thức đang khẳng định vai trò nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kỹ sư Phạm Thanh Dương - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam (Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hòa Bình) là một trong những gương mặt tiêu biểu với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất.

Kỹ sư Phạm Thanh Dương (bên trái) cùng kỹ sư Nguyễn Thanh Tùng (đồng tác giả) nhận giải Nhất tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Công ty TNHH Sankoh Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, hoạt động từ năm 2003, chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị cảm biến nhiệt độ cho ô tô, máy điều hòa, máy tính, tủ lạnh... Những năm gần đây, doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 10 - 15% mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và phát triển công nghiệp của tỉnh. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ; trong đó có kỹ sư Phạm Thanh Dương.

Sinh năm 1989, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, anh Phạm Thanh Dương về công tác tại Công ty TNHH Sankoh Việt Nam từ năm 2015. Hơn một thập niên gắn bó với doanh nghiệp, anh luôn trăn trở tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Hầu như năm nào anh cũng có từ một đến nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tập trung vào thiết kế máy móc, tự động hóa dây chuyền và tối ưu quy trình sản xuất.

Dấu ấn nổi bật là giải pháp “Hệ thống vận chuyển thanh hàng tự động giữa hai máy móc”, đoạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025. Thay vì sử dụng robot công nghiệp có chi phí đầu tư lớn, nhóm nghiên cứu do anh Dương và đồng nghiệp đã thiết kế cơ cấu vận chuyển chuyên dụng với kết cấu cơ khí đơn giản, phù hợp điều kiện sản xuất thực tế của doanh nghiệp. Giải pháp thay thế hoàn toàn thao tác thủ công, nâng cao mức độ tự động hóa, tăng tính ổn định của dây chuyền, tiết kiệm chi phí đầu tư hơn 10 lần so với phương án thông thường, đồng thời tăng năng suất gần 1.000 sản phẩm mỗi ngày.

Hiệu quả thực tiễn nhanh chóng được khẳng định. Doanh nghiệp đã nhân rộng lên 6 hệ thống tại các nhà máy ở phường Hòa Bình và xã Lạc Sơn, làm lợi hơn 5 tỷ đồng. Không chỉ tiết kiệm chi phí, sáng kiến còn giúp đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ cơ khí, điện, điều khiển và tích hợp tự động hóa, giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu, tạo tiền đề mở rộng ứng dụng trên nhiều dây chuyền sản xuất.

Điều đáng ghi nhận ở kỹ sư Phạm Thanh Dương không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là tư duy đổi mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Thay vì lựa chọn những giải pháp tốn kém, anh cùng đồng nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, nghiên cứu cải tiến ngay trên dây chuyền hiện hữu để giải quyết những bài toán của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này phù hợp với nhiều doanh nghiệp sản xuất khi vừa nâng cao năng suất, vừa tiết giảm chi phí đầu tư, góp phần nâng cao sức cạnh tranh.

Những đóng góp của anh đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Năm 2021, anh đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh; năm 2022, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo; năm 2024, 2025, được doanh nghiệp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025 tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo và tinh thần cống hiến của người kỹ sư trẻ.

Với những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, kỹ sư Phạm Thanh Dương đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người lao động. Đây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò của đội ngũ trí thức Đất Tổ trong phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giữa nhịp phát triển của nền công nghiệp hiện đại, những kỹ sư như Phạm Thanh Dương đang âm thầm cống hiến bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng sáng tạo. Những công trình mang đậm dấu ấn nghiên cứu ứng dụng không chỉ đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ngọc Lam