Giá vàng hôm nay 8-10: Đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay 8-10 đồng loạt đi xuống tại các thương hiệu, với mức giảm phổ biến 500.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 45 USD/ounce, trong khi Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,2 – 143, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5– 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.134 USD/ounce, giảm 20 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng dự trữ vàng thêm 21 tấn trong tháng 9, mức tăng hàng tháng lớn nhất trong 3 năm, nâng tổng dự trữ lên 2.196 tấn. Đây cũng là tháng thứ 23 liên tiếp ngân hàng trung ương nước này mua vàng.

Theo Wind Info, lượng vàng mua thêm trong tháng 9 là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023, khi dự trữ tăng 24 tấn. Con số này cũng cao hơn mức 18,5 tấn trong tháng 8 và 18 tấn trong tháng 7.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Trung Quốc và Ba Lan tiếp tục là những nước mua vàng lớn trong năm 2026. Tính đến tháng 8, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 170 tấn vàng. Riêng Trung Quốc đã bổ sung 80 tấn từ đầu năm, chỉ đứng sau Ba Lan.

Trong tháng 8, PBoC mua thêm 20 tấn vàng, đánh dấu tháng thứ 22 liên tiếp tăng dự trữ. WGC nhận định nhu cầu mua vàng tiếp tục được dẫn dắt bởi các ngân hàng trung ương đang theo đuổi chiến lược tích lũy vàng trong nhiều năm.

Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9, giảm 38,1 tỷ USD, tương đương 1,11%, so với tháng trước. Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) cho rằng, mức giảm này chủ yếu do tác động của biến động tỷ giá và giá tài sản trên thị trường toàn cầu.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-8-10-dong-loat-giam-1759979.html

Theo hanoimoi.vn