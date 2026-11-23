Tìm hướng cho việc nâng giá trị nông sản gắn với du lịch trải nghiệm

Ngày 23/11, tại xã Thung Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Thung Nai tổ chức tọa đàm “Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn”. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa xã Thung Nai năm 2026.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Tọa đàm là dịp để các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, HTX, doanh nghiệp, hộ sản xuất và các chủ thể OCOP trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đánh giá tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, hạn chế. Qua đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm theo hướng hiệu quả, bền vững và có khả năng nhân rộng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp kết nối nông nghiệp với du lịch, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với du khách, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế nông thôn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ những vướng mắc như sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết thiếu chặt chẽ, sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, hạ tầng và kỹ năng phục vụ du lịch còn hạn chế.

Từ thực tiễn này, nhiều giải pháp được đề xuất, trong đó chú trọng xây dựng mô hình điểm, phát triển sản phẩm đặc trưng, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Những chương trình như “Một ngày làm nông dân”, trải nghiệm thu hoạch nông sản, thưởng thức ẩm thực Mường được kỳ vọng tạo sức hút cho du lịch nông thôn.

Người dân xã Thung Nai nêu ý kiến về các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn.

Tọa đàm mở ra hướng tiếp cận thiết thực để khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, du lịch và văn hóa, từng bước nâng giá trị nông sản, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Phương Thanh