Để rừng xanh sinh kế bền lâu

Lâm nghiệp không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn là ngành kinh tế có tiềm năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân. Với định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, gắn bảo vệ và phát triển rừng với chế biến sâu, tỉnh Phú Thọ từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ kinh tế rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững.

Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng.

Gắn bảo vệ rừng với sinh kế người dân

Trong 10 tháng qua, các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch năm với tỷ lệ cao. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt gần 20.000ha; trồng 4,5 triệu cây phân tán; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 43,37%... những con số này là minh chứng sinh động khẳng định nỗ lực của tỉnh trong bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xanh.

Là địa bàn có diện tích rừng lớn, địa hình đồi núi phức tạp, khu vực Mai Châu được xác định có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng chí Bùi Văn Tuyên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mai Châu cho biết: Hạt được giao quản lý gần 44.000ha đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò, Tân Mai và Bao La. Đây là khu vực có cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái rừng phong phú, đồng thời là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng các dân tộc với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Những năm qua, Hạt Kiểm lâm Mai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân. Công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Hạt chủ động xây dựng quy chế phối hợp với công an các xã, các hạt kiểm lâm giáp ranh, tạo sự thống nhất trong trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, xử lý các tình huống phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bởi người dân sống gần rừng, gắn bó với rừng vừa là đối tượng thụ hưởng lợi ích từ tài nguyên, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng. Do đó, bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, lực lượng kiểm lâm chú trọng hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng, sử dụng đất lâm nghiệp đúng mục đích, không khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là trong mùa khô hanh, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra, chủ động phương án ứng phó.

Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, việc phát triển sinh kế dưới tán rừng, gắn kinh tế rừng với các hoạt động sản xuất, du lịch sinh thái cũng được xem là hướng đi có nhiều tiềm năng tại Mai Châu. Khu vực này sở hữu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Khi người dân có thêm nguồn thu từ các hoạt động kinh tế phù hợp, giá trị của rừng được nâng cao, trách nhiệm bảo vệ rừng cũng trở thành nhu cầu và lợi ích thiết thực của mỗi cộng đồng.

Nâng cao giá trị kinh tế

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh chú trọng chuyển đổi phương thức phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Trọng tâm là phát triển vùng nguyên liệu tập trung, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ trồng rừng, khai thác đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến gỗ, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên rừng.

Hiện toàn tỉnh có trên 500 nghìn ha rừng. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng, tạo lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến gỗ. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích trồng rừng mà còn phải nâng cao chất lượng rừng trồng, cải thiện năng suất, kéo dài chu kỳ kinh doanh đối với những diện tích có điều kiện phù hợp. Việc phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, chuyển từ kinh doanh rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn giúp nâng cao giá trị sản phẩm sau khai thác. Người trồng rừng có thể tăng thu nhập nhờ sản phẩm gỗ có kích thước lớn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cơ sở chế biến. Đồng thời, việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm gỗ.

Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp chế biến sâu được xác định là khâu quan trọng để nâng cao giá trị kinh tế rừng. Toàn tỉnh hiện có gần 400 doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ và lâm sản. Sự phát triển của các cơ sở này góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm rừng trồng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan. Để ngành lâm nghiệp phát triển ổn định, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản; nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ đa dạng sinh học. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển rừng sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giống cây trồng, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến.

Với những kết quả đạt được cùng định hướng phát triển theo hướng xanh, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, lĩnh vực lâm nghiệp đang từng bước khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường, chế biến sâu, nâng cao đời sống người dân không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới nền kinh tế phát triển hài hòa và bền vững.

Hoàng Hương