Nhân lên những điển hình ở Yên Trị

Từ những mẻ cao xạ đen nấu trong điều kiện còn thiếu thốn, người thanh niên sinh năm 2001 Bùi Phi Nam đã từng bước xây dựng Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Yên Trị, phát triển sản phẩm OCOP và tìm kiếm thị trường. Một ý tưởng khởi đầu từ gian bếp nhỏ đã mở ra một con đường dài hơn cho cây thuốc nam, trở thành mô hình liên kết những hộ trồng dược liệu tại địa phương.

Yên Trị còn nhiều câu chuyện như thế: Có HTX đưa quả bưởi vào quy trình sản xuất phục vụ xuất khẩu; có người dân sẵn lòng hiến đất làm đường; có những cán bộ, người uy tín dành nhiều thời gian vận động, hóa giải những vướng mắc từ khu dân cư... Từ một người dám làm đến nhiều người cùng chung sức, những điển hình đang tạo nên sức lan tỏa cho phong trào thi đua trên vùng đất này.

Sản phẩm bưởi của HTX Nông nghiệp Đại Đồng, xã Yên Trị được kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Những hạt nhân từ thực tiễn

Từ những mẻ cao ban đầu được làm trong điều kiện thiếu thốn, HTX Nông nghiệp Yên Trị từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, đầu tư bao bì, tem truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Cao xạ đen được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021. Cùng với đó, HTX phát triển thêm các sản phẩm từ cà gai leo, dây gắm, giảo cổ lam, đưa vào tiêu thụ tại cửa hàng OCOP, đại lý và trên các nền tảng thương mại điện tử.

Anh Bùi Phi Nam - Giám đốc HTX Nông nghiệp Yên Trị chia sẻ: Mục tiêu của HTX là tạo ra sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến theo quy trình kiểm soát chất lượng. Từ định hướng đó, HTX chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng liên kết với các hộ trồng dược liệu, tạo thêm đầu ra cho nguyên liệu và khuyến khích người dân duy trì vùng trồng.

Ở lĩnh vực cây ăn quả, HTX Nông nghiệp Đại Đồng tổ chức sản xuất bưởi theo yêu cầu của thị trường. Trên 31ha được cấp mã số vùng trồng, các thành viên cùng thực hiện quy trình chăm sóc, ghi nhật ký canh tác, kiểm soát sâu bệnh và truy xuất nguồn gốc. Giai đoạn 2022-2026, khoảng 140 tấn bưởi Diễn của HTX đã được xuất khẩu sang Anh, EU và Hoa Kỳ. Việc tuân thủ chung một quy trình giúp từng hộ thay đổi tập quán canh tác, đồng thời duy trì chất lượng và uy tín của vùng trồng.

Những điển hình ở Yên Trị còn được hình thành từ quá trình xây dựng nông thôn. Khi địa phương triển khai làm đường, chỉnh trang khu dân cư, ông Bùi Văn Thành ở xóm Tân Minh, ông Dương Văn Phiến ở xóm Tân Thịnh, bà Bùi Thị Chiến ở xóm Yên Thái đã tự nguyện hiến đất. Mô hình “Xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu” từng được triển khai tại Tân Thành (nay thuộc xóm Tân Minh), sau đó mở rộng với các hoạt động xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Sau hợp nhất, Yên Trị có diện tích hơn 80km2, dân số gần 27.000 người, địa bàn giáp ranh rộng. Công tác giữ gìn an ninh, vận động Nhân dân có sự đóng góp của đồng chí Bùi Thái Dũng, Phó Trưởng Công an xã; bà Trịnh Hương Khắc, Tổ an ninh trật tự xóm Ngọc Lương cùng đội ngũ già làng, người có uy tín. Thông qua việc nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật và phối hợp giải quyết các vấn đề tại khu dân cư, lực lượng cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Từ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn đến giữ gìn an ninh trật tự, các điển hình ở Yên Trị đều gắn với công việc và yêu cầu cụ thể tại cơ sở. Kết quả của những mô hình, việc làm là nguồn thực tiễn để địa phương tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng trong phong trào thi đua yêu nước.

HTX Nông nghiệp Yên Trị phát triển các sản phẩm chế biến từ dược liệu bản địa, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Để điển hình trở thành động lực

Tại Yên Trị, tiếp sức cho một mô hình hiệu quả được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Năm 2026, HTX Nông nghiệp Đại Đồng được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tự động trị giá 300 triệu đồng; tiếp nhận 34,9 tấn phân bón hữu cơ sinh học với kinh phí hơn 436 triệu đồng. Các thành viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kiểm soát sâu bệnh, quản lý mã số vùng trồng và cập nhật yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sự hỗ trợ đúng nhu cầu giúp HTX duy trì chất lượng vùng bưởi, củng cố liên kết giữa các hộ sản xuất.

Từ cách làm ở HTX Nông nghiệp Đại Đồng, Yên Trị chú trọng bồi dưỡng điển hình bằng những giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực. Mô hình sản xuất được hỗ trợ về kỹ thuật, OCOP, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Trong xây dựng nông thôn, kinh nghiệm vận động Nhân dân, huy động nguồn lực được chia sẻ giữa các khu dân cư. Lực lượng an ninh cơ sở và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nắm địa bàn, tuyên truyền, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Huyên - Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương gắn phong trào thi đua với những công việc cụ thể tại cơ sở; kết hợp biểu dương với hỗ trợ để mô hình duy trì hiệu quả, người tiêu biểu có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm. Sau hợp nhất, việc lựa chọn điển hình cũng được mở rộng tới các địa bàn, phản ánh thế mạnh và cách làm phù hợp của từng khu vực.

Năm 2026, giá trị sản xuất ngành trồng trọt của xã ước đạt hơn 1.103 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025; giải quyết việc làm mới cho 169 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,11%. Trong giải quyết thủ tục hành chính, 98,04% hồ sơ được xử lý đúng hạn, hồ sơ trực tuyến đạt 99,68%. Kết quả trên cho thấy phong trào thi đua đã gắn rõ hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và phục vụ người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 438 ngày 5/11/2026 của UBND tỉnh về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2026-2030, Yên Trị tiếp tục lựa chọn những cách làm có hiệu quả và khả năng áp dụng trong cộng đồng. Mỗi điển hình được nhân rộng sẽ lan tỏa cách làm hiệu quả trong cộng đồng, góp phần tạo động lực phát triển địa phương. Từ đó, phong trào thi đua trở thành nguồn lực khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận, góp phần xây dựng Yên Trị ngày càng phát triển.

Nguyễn Yến