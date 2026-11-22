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UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3390/QĐ-UBND, ngày 19/11/2026 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026. Theo đó, có 35 sản phẩm, bộ sản phẩm của 29 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn được công nhận.
Cụ thể, nhóm thủ công mỹ nghệ có 3 sản phẩm được công nhận; nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 7 sản phẩm.
Nhóm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm chiếm số lượng lớn nhất với 25 sản phẩm, tiêu biểu như: Rượu nếp, mứt cam, mì gạo, chè xanh, mật ong, nước khoáng, tinh bột nghệ, chuối sấy, sữa...
Bộ sản phẩm mì gạo sạch đặc sản làng Cổ Xốm của Hợp tác xã Mì gạo sạch Đăng Luyến Hùng Lô (phường Vân Phú) được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026.
Việc bình chọn, công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản xuất.
Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ sở để lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực, cấp quốc gia.
Nguyễn Huế
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