“Chương mới” cho bưởi Bằng Luân

Từ bao đời nay, cây bưởi đặc sản Đoan Hùng, trong đó có giống bưởi Bằng Luân, không chỉ là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế mà còn là niềm tự hào văn hóa của nhiều thế hệ người dân. Bước vào không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, vùng bưởi Bằng Luân đang từng bước đổi mới tư duy sản xuất, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển kinh tế theo hướng đa giá trị.

Bưởi đặc sản Bằng Luân vào mùa thu hoạch.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bằng Luân mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn với tổng diện tích tự nhiên gần 60 km2. Trên vùng đất bán sơn địa này, cây bưởi giữ vị trí chủ lực với tổng diện tích khoảng 780 ha, với trên 733 ha đang cho thu hoạch, trong đó có khoảng 273 ha bưởi đặc sản Bằng Luân.

Dẫu mang lại nguồn thu lớn và được ví như “cây vàng” của địa phương, nghề trồng bưởi tại đây từng đối mặt với không ít thách thức. Việc canh tác lâu năm nhưng thiếu sự bồi hoàn dinh dưỡng cho đất, quy mô nông hộ nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi đã khiến chất lượng quả có thời điểm suy giảm. Thậm chí, trước áp lực biến động thị trường, từng xuất hiện tâm lý chán nản, khiến một bộ phận người dân lơ là chăm sóc hoặc có ý định chặt bỏ, cưa ghép vườn bưởi cổ thụ sang giống khác.

Đông đảo các vận động viên tham gia giải chạy “Cúp trái bưởi Vàng”, góp phần quảng bá hình ảnh và sản vật địa phương.

Nhận diện rõ nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh cốt lõi, Đảng bộ, chính quyền xã Bằng Luân đã xác định: Muốn bưởi Bằng Luân đứng vững, không thể chỉ chạy theo diện tích hay sản lượng, mà phải bắt đầu từ việc bảo tồn nghiêm ngặt nguồn gen gốc, quản lý chặt hệ thống cây đầu dòng và chuẩn hóa quy trình canh tác. Một trong những hướng đi đột phá giúp người trồng bưởi nơi đây gia tăng thu nhập ngay trên cùng một đơn vị diện tích là tư duy kinh tế tuần hoàn: biến cây bưởi từ cây ăn quả đơn thuần thành “cây nguyên liệu” đa giá trị. Thay vì để hoa bưởi rụng trắng gốc hay bỏ đi những trái non, hạt bưởi sau mỗi vụ thu hoạch như trước kia, người dân hiện nay đã chủ động thụ phấn bổ sung để tăng tỷ lệ đậu quả đồng đều, đồng thời thu hoạch toàn bộ lượng hoa tỉa thưa, quả non và hạt bưởi để bán làm nguyên liệu chế biến.

Các sản phẩm phụ từ cây bưởi được tinh chế trở thành hàng hóa, giúp người trồng bưởi có thêm thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Chia sẻ về hiệu quả kinh tế từ cách làm mới này, ông Nguyễn Tuấn Oanh - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) bưởi và dịch vụ tổng hợp Bằng Luân cho biết: Mỗi cây bưởi khoảng 10 năm tuổi có thể cho thu hoạch 20 - 30 kg quả, còn những cây non chưa cho trái cũng có thể thu tới 10 kg hoa mỗi vụ. Theo ông Oanh, hoa bưởi tươi cắt cành được cung cấp cho thị trường Hà Nội và các vùng lân cận để trưng bày hoặc ướp trà, thực phẩm; hạt bưởi cung ứng cho các vườn ươm giống hoặc dùng ép dầu; trong khi quả non và cùi bưởi được tận dụng để chiết xuất tinh dầu và chế biến chè bưởi. Nhờ khai thác triệt để các sản phẩm phụ này, thu nhập trên mỗi héc-ta bưởi có thể tăng thêm hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, bao tiêu nông sản và đa dạng hóa các dòng sản phẩm chế biến sâu từ hoa, vỏ, hạt để nâng cao giá trị kinh tế bền vững cho bà con.

Bước ngoặt lớn nhất mở ra “chương mới”, đánh dấu sự chuyển mình của vùng bưởi Bằng Luân là sự kiện Lễ hội nông sản và công bố sản phẩm bưởi xuất khẩu diễn ra vào tháng 11/2026 vừa qua. Những trái bưởi đặc sản đạt tiêu chuẩn khắt khe nhất về mẫu mã, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật từ mô hình liên kết 5 ha với sự tham gia của 27 hộ dân đã chính thức vươn ra thị trường quốc tế.

Đánh giá về dấu mốc này, ông Nguyễn Song Toàn – Chủ tịch UBND xã Bằng Luân khẳng định: Đây là bước khởi đầu mang ý nghĩa đặc biệt, minh chứng cho quyết tâm đổi mới tư duy sản xuất và tổ chức lại vùng nguyên liệu của địa phương. Tuy nhiên, chinh phục được thị trường xuất khẩu mới chỉ là thành công bước đầu; thách thức lớn hơn là làm sao giữ vững chữ tín, duy trì chất lượng ổn định và mở rộng quy mô.

Theo ông Toàn, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, toàn xã có 300 ha bưởi đạt chuẩn VietGAP và 50 ha đạt chuẩn GlobalGAP, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ việc cấp mã số vùng trồng, áp dụng nhật ký điện tử để minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc, đồng thời gắn kết chặt chẽ chuỗi liên kết “4 nhà”. Bên cạnh đó, dựa trên Đề án phát triển kinh tế nông lâm nghiệp trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, xã Bằng Luân sẽ khuyến khích chế biến sâu các sản phẩm quà tặng như: Trà vỏ bưởi, mứt, nước ép, tinh dầu; đồng thời quy hoạch các vườn bưởi cổ thụ kết nối với đồi chè và cảnh quan sinh thái để hình thành các tuyến du lịch trải nghiệm.

Khi đó, du khách đến Bằng Luân mùa xuân có thể thưởng ngoạn hương hoa bưởi, mùa thu tự tay hái trái và tìm hiểu câu chuyện văn hóa về giống bưởi tiến Vua, qua đó tạo ra sinh kế bền vững và nâng tầm vị thế nông sản quê hương.

Lê Hoàng