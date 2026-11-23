Tập trung phát triển cây bưởi đặc sản

Nhắc đến bưởi Đoan Hùng, người tiêu dùng thường nghĩ đến bưởi Chí Đám và Bằng Luân với chất lượng, mẫu mã đã tạo được thương hiệu trên thị trường cả nước, thậm chí vươn ra thị trường nước ngoài. Để gìn giữ, phát triển giống bưởi quý này, xã Bằng Luân tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I về phát triển cây bưởi đặc sản.

Vườn bưởi của gia đình anh Vũ Tiến Lực, thôn Tân Long, xã Bằng Luân trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với cách trồng truyền thống.

Mới đây, lô bưởi đặc sản đầu tiên của xã Bằng Luân đã xuất khẩu thành công sang Vương quốc Anh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của xã. Kết quả này mở ra cơ hội, triển vọng mới cho nông sản địa phương, góp phần xây dựng chuỗi liên kết nhằm bảo tồn và nâng cao giá trị giống bưởi đặc sản bản địa.

Ông Đỗ Minh Chính, thôn Thống Nhất, xã Bằng Luân cho biết, gia đình ông có vườn bưởi hơn 40 năm tuổi, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Việc bưởi Bằng Luân được xuất khẩu sang nước Anh là tín hiệu đáng mừng để “trái bưởi tiến vua” Bằng Luân có hướng đi mới, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của loại quả đặc sản này.

Hiện nay, xã Bằng Luân có khoảng 780ha trồng bưởi, trong đó hơn 700ha đang cho thu hoạch. Những năm gần đây, các loại cây ăn quả có múi, liên tục rớt giá, có những thời điểm chỉ khoảng 5.000 đồng/quả, nhưng bưởi Bằng Luân vẫn giữ được giá từ 20.000-40.000 đồng/quả. Những vườn bưởi có tuổi đời càng lâu năm bán được giá cao. Trước đây, giá trị cây bưởi chủ yếu đến từ quả thu hoạch cuối vụ, nhưng hiện nay người trồng tận dụng thêm hoa, quả non và quả không đạt tiêu chuẩn để bán tươi. Một phần hoa được lựa chọn làm nguyên liệu chế biến nước hoa; quả non nhỏ, dị dạng được thu hái để chế biến tinh dầu, mứt bưởi, chè bưởi. Những quả không đạt yêu cầu về mẫu mã cũng được tận dụng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, đồ uống. Dù nguồn thu chưa thể sánh với bưởi thương phẩm nhưng cách làm này hạn chế lãng phí, tạo thêm thu nhập và mở rộng giá trị cây bưởi theo chuỗi sản phẩm.

Xác định bưởi là cây trồng chủ lực trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của địa phương, sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 24/10/2025 về phát triển nông, lâm nghiệp đa giá trị theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2025-2030. Theo đó, xã chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng bưởi trên diện tích hiện có; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; tăng cường liên kết tiêu thụ và từng bước phát triển du lịch trải nghiệm gắn với vùng bưởi đặc sản.

Cụ thể hóa chủ trương này, UBND xã triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển cây bưởi đầu dòng gắn với hỗ trợ người dân trồng bưởi giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thống kê, lập hồ sơ quản lý những cây bưởi bản địa có đặc điểm nổi trội; tuyển chọn cây ưu tú, xác định nguồn cây đủ tiêu chuẩn làm vật liệu nhân giống và xây dựng vườn nhân giống bảo tồn. Xã hướng đến hình thành vùng bưởi tập trung, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và truy xuất nguồn gốc; từng bước xây dựng mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm đặc trưng và củng cố hoạt động của các hợp tác xã, hướng tới liên kết từ bảo tồn giống, tổ chức sản xuất đến xây dựng thương hiệu và tiêu thụ, hạn chế tình trạng giống không đồng nhất, chất lượng thiếu ổn định.

Đồng chí Nguyễn Song Toàn, Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết, xã đang tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp trọng điểm gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, trọng tâm là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, lấy người dân làm trung tâm, hợp tác xã và doanh nghiệp làm động lực, chính quyền giữ vai trò định hướng, hỗ trợ và tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ đặt ra không chỉ là duy trì diện tích, sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, từng bước tạo thu nhập ổn định cho người dân. Xã sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc; chú trọng nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản, đóng gói, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Phát triển vùng bưởi đặc sản theo hướng hàng hóa được địa phương xác định gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và bảo tồn nguồn gen quý. Theo lộ trình đến năm 2030, Bằng Luân phấn đấu hình thành 300ha bưởi đặc sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 50ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, tạo tiền đề để mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quân Lâm