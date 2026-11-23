Thúc đẩy sinh kế bền vững ở xã miền núi

Quá trình mở hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, xã Hương Cần chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tối đa lợi thế vùng đồi núi. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được quan tâm hỗ trợ, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Chính quyền xã Hương Cần đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm tươi tại địa phương.

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung là điểm sáng nổi bật, được triển khai nhân rộng trong cộng đồng với sự ra đời của Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi hươu Hoa Mai ở thôn Đầm Sen và tổ hợp tác, nhóm hộ ở thôn Nội Xén. Anh Đinh Tiến Dũng - Giám đốc HTX chăn nuôi hươu Hoa Mai chia sẻ: Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung là một phần trong Dự án hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong khuôn khổ dự án, các hộ tham gia đã mạnh dạn góp vốn đối ứng, tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật với kỳ vọng mô hình sẽ là “cần câu” giúp tăng hiệu quả kinh tế, thoát nghèo.

Để mô hình phát triển bền vững, chính quyền địa phương đã định hướng người dân liên kết theo nhóm hộ từ 2-3 gia đình, vừa hỗ trợ kỹ thuật, vừa giúp nhau trong khâu tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát; thành lập tổ hợp tác chăn nuôi hươu, hoạt động theo cơ chế “5 cùng, 5 tự”. Trong đó, “5 cùng” gồm: Cùng lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi; “5 tự” gồm: Tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm. Cách làm này tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các hộ tham gia, giúp người dân không còn đơn lẻ trong sản xuất mà có chỗ dựa vững chắc về kỹ thuật, con giống và đầu ra sản phẩm.

Đến nay, toàn xã có 49 hộ tham gia mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, trong đó trên 70% là hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, còn lại là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ngoài việc tiếp nhận hỗ trợ hươu sao giống, các hộ được tiếp cận các nguồn thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, quy trình khai thác nhung an toàn và hiệu quả. Đàn hươu của xã hiện có khoảng 160 con, trong đó tỷ lệ khai thác nhung khoảng 70% tổng đàn.

Bên cạnh đầu tư phát triển đàn vật nuôi có giá trị kinh tế cao, người dân trên địa bàn xã tích cực chuyển dịch từ các loại cây trồng truyền thống sang những cây mới phù hợp với thổ nhưỡng. Điển hình như mô hình trồng cây sachi trên đất đồi tại khu Đồng Tiến; trồng cây dược liệu sa nhân ở khu Quất; trồng cây dược liệu mạch môn, khôi tía ở khu Hưng Thịnh... Nhiều mô hình được đầu tư, hỗ trợ từ nguồn vốn dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mới đây, UBND xã triển khai mô hình trồng nấm sò trắng tại khu Lịch với sự tham gia của 10 hộ dân, gồm 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và 1 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tham gia dự án, người dân được hỗ trợ điều kiện ban đầu để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao kỹ năng, thay đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho gia đình. Song song với đó là sự khởi động của dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm tươi trên địa bàn. Phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX và người dân, được chính quyền, các tổ chức quan tâm thực hiện thông qua việc gắn kết lợi ích kinh tế, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các chuỗi liên kết bền vững.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã có quy mô dân số hơn 17.900 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80,22%. Nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong giai đoạn mới là phát triển kinh tế, tập trung khai thác tiềm năng đồi rừng; phấn đấu đến cuối năm 2026 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,04%.

Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung tạo sinh kế bền vững cho hàng chục hộ dân ở thôn Đầm Sen, xã Hương Cần.

Đồng chí Khuất Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Phát triển sinh kế bền vững là giải pháp cốt lõi để giảm nghèo lâu dài, nâng cao thu nhập của người dân. Cùng với định hướng chiến lược gắn kết các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sinh kế xanh gắn với bảo vệ rừng và chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế tiêu biểu, gồm: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng; chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi có giá trị cao theo hướng hàng hóa; liên kết HTX và kinh tế cộng đồng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, để phát huy hiệu quả thực chất của nguồn lực hỗ trợ, xã tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nâng cao năng lực tự chủ, kiến thức thị trường và kỹ năng sản xuất của người dân.

Bùi Minh