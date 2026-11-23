Lai Đồng tạo sức bật mới từ phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước tại xã miền núi Lai Đồng lan tỏa mạnh mẽ, gắn liền với các mục tiêu thiết thực như áp dụng khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn bản sắc văn hóa. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sức bật mới và mang lại hiệu quả rõ nét.

Lãnh đạo xã Lai Đồng kiểm tra mô hình sản xuất sản phẩm đặc sản địa phương "Quýt Mường Kịt".

Thi đua đổi mới sản xuất, phát triển kinh tế

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lai Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là khâu đột phá. Định hướng này yêu cầu khai thác lợi thế đất đai, rừng, nguồn nước, cảnh quan và văn hóa.

Xã Lai Đồng có diện tích 108,45km2, hơn 16.000 người sinh sống tại 16 khu dân cư; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 94%, chủ yếu là người Mường, Dao. Địa hình, đất đai, rừng và nguồn nước tạo lợi thế phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch. Tuy nhiên, sản xuất còn phân tán, liên kết tiêu thụ hạn chế; do đó, thi đua phải hướng tới đổi mới tập quán, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tại Mường Kịt, vùng quýt tập trung hơn 50ha ở khu Đồng Than là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đạt OCOP 3 sao. Cùng với duy trì chất lượng, xây dựng thương hiệu, địa phương kết nối vườn quýt với tham quan, trải nghiệm mùa thu hoạch, mở thêm cơ hội tiêu thụ nông sản và phát triển dịch vụ.

Anh Đặng Quang Tiệp - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Cây ăn quả và dược liệu Mường Kịt cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, HTX tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ, VietGAP. HTX có hơn 50ha cam, quýt và các mô hình cây ăn quả có giá trị kinh tế, trong đó, gia đình tôi có 6ha, hơn 1.000 gốc ổi Đài Loan, thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống đồng bào".

Không chỉ có quýt, Lai Đồng khuyến khích chuyển diện tích vườn đồi trồng keo, sắn hiệu quả thấp sang cây trồng giá trị cao; phát triển chuối tiêu hồng, cây dược liệu và vật nuôi bản địa. Trọng tâm là chọn giống phù hợp, áp dụng kỹ thuật, bảo đảm môi trường, an toàn dịch bệnh và đầu ra ổn định. Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu mở rộng cam, quýt và hình thành chuỗi liên kết chuối tiêu hồng khoảng 100ha, phát triển rừng gỗ lớn gắn chứng chỉ FSC, mô hình nuôi cá tầm tại Bến Thân gắn với du lịch cộng đồng.

Ở Bến Thân, cảnh quan, nguồn nước và văn hóa người Dao là lợi thế phát triển du lịch cộng đồng. Mô hình nuôi cá tầm của đồng chí Triệu Thị Thơm với 4.000 con cá thương phẩm cho thấy hướng đi trong khai thác lợi thế tự nhiên để tạo sinh kế, kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản với trải nghiệm, ẩm thực và cảnh quan sẽ nâng cao giá trị kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Ông Lý Văn Theng - Trưởng thôn Bến Thân cho biết: “Chúng tôi vận động các hộ giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo tồn nét văn hóa người Dao và học hỏi những mô hình làm ăn hiệu quả. Muốn du lịch cộng đồng phát triển thì người dân phải cùng tham gia, có trách nhiệm và được hưởng lợi từ chính quê hương mình”.

Đưa phong trào lan tỏa trong cộng đồng

Các phong trào thi đua được Lai Đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Các hoạt động chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh đường làng, bảo vệ nguồn nước, thu gom rác thải và tham gia xây dựng các công trình chung được địa phương duy trì thường xuyên, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư.

Cán bộ xã Lai Đồng bám sát cơ sở, kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bảo tồn văn hóa là nội dung quan trọng của khâu đột phá. Các giá trị Mường, Dao được phát huy qua nhà sàn, ẩm thực, lễ hội, dân ca, dân vũ. Đâm đuống, múa sạp, bắn nỏ, hát ví, hát rang vừa được duy trì trong cộng đồng, vừa trở thành trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Xã đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và tiện ích thiết yếu. Chuyển đổi số giúp tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục thuận lợi, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản; đòi hỏi cán bộ cơ sở kiên trì hướng dẫn, người dân chủ động học hỏi. Đồng chí Dương Văn Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lai Đồng chia sẻ: “MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, cùng thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn minh và gìn giữ bản sắc văn hóa. Chúng tôi quan tâm phát hiện, biểu dương những cách làm thiết thực, nhân rộng điển hình từ cơ sở”.

Để phong trào đi vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tiếp tục cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp từng khu dân cư, xác định rõ việc làm, trách nhiệm. Công tác bình xét, khen thưởng công khai, kịp thời, chú trọng người lao động trực tiếp, hộ có sáng kiến; đồng thời tích cực bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân và cơ sở, đưa phong trào đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng.

Phong trào thi đua yêu nước ở Lai Đồng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa và chuyển đổi số. Khi người dân là chủ thể phát triển, khu dân cư là địa bàn thi đua, cán bộ, đảng viên nêu gương, sức mạnh đoàn kết sẽ góp phần đưa các phong trào thi đua bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngọc Lam