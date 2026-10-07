Đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới

Chiều 7/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, việc hợp nhất không gian địa lý đã hội tụ và giao thoa ba dòng chảy văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh là không gian văn hóa Đất Tổ với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan đã được UNESCO ghi danh; vùng văn hóa Vĩnh Phúc giàu truyền thống lễ hội, làng nghề, tín ngưỡng thờ Mẫu và vùng văn hóa Mường Hòa Bình độc đáo với nghệ thuật Chiêng Mường, nhà sàn, sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”.

Không gian phát triển mở rộng mang lại tiềm năng to lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong việc định hình phát triển văn hóa, con người thống nhất, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và hội nhập.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Xác định “Văn hóa là nền tảng, động lực phát triển”, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28-NQ/TU của Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch 26-KH/TU, Chương trình hành động 26-CTr/TU để thể chế hóa các chính sách về văn hóa, văn nghệ.

UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển văn hóa, con người Phú Thọ giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030. HĐND tỉnh ban hành các cơ chế hỗ trợ bảo tồn di sản và phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, tỉnh tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản tiêu biểu như Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, Mo Mường, Chiêng Mường; gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số.

Cùng với quản lý hiệu quả, an toàn, minh bạch 608 lễ hội, toàn tỉnh duy trì gần 4.000 đội văn nghệ quần chúng cơ sở; ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua việc số hóa di tích, địa chỉ đỏ; nổi bật là Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” của Tuổi trẻ Đất Tổ đã đăng tải hơn 29.650 câu chuyện lịch sử và số hóa 25 địa chỉ đỏ.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp chú trọng định hướng chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ; gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng liên quan đến lịch sử, văn hóa địa phương.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 26 đoàn giám sát tại 148 xã, phường; ngành Văn hóa kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

Thành viên đoàn công tác nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: Nguồn lực đầu tư cho văn hóa và tu bổ di tích còn hạn chế; chất lượng cán bộ văn hóa cơ sở chưa đồng đều; nhân lực nghệ thuật biểu diễn thiếu và có xu hướng già hóa; tiến độ chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng; còn sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền và áp lực từ thị trường giải trí hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ thống nhất quan điểm xem văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực và nền tảng cho sự phát triển bền vững; văn hóa không chỉ đóng vai trò giáo dục, tư tưởng mà phải tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô quốc gia và khu vực, phát huy tối đa không gian văn hóa Đất Tổ – cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy điểm qua 7 nhóm nhiệm vụ cốt lõi tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống, tạo phong trào văn hóa – thể thao tự giác, rộng khắp.

Ưu tiên phân bổ nguồn lực ngân sách đầu tư cho hạ tầng và thiết chế văn hóa. Từng bước nghiên cứu, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh.

Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển văn hóa với du lịch. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn nhân lực ngành văn hóa.

Ban hành chính sách khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, tạo điều kiện cho lực lượng văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác các tác phẩm đỉnh cao phản ánh tầm vóc phát triển của quê hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu, làm rõ những nội dung đoàn công tác nêu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao 3 điểm sáng nổi bật của Phú Thọ trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương; đổi mới tư duy đưa văn hóa vào tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tích hợp hiệu quả các không gian văn hóa đặc sắc thành tài sản vô giá.

Lãnh đạo các ngành, địa phương phát biểu, làm rõ những nội dung đoàn công tác nêu.

Để Phú Thọ không chỉ là tỉnh giàu di sản mà trở thành địa phương biết biến chiều sâu văn hóa thành sức mạnh phát triển, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị tỉnh tập trung 5 nhóm nhiệm vụ then chốt, gồm: Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; hiện thực hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng các chương trình, dự án có nguồn lực rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sản phẩm định lượng; đưa văn hóa thấm sâu vào quy hoạch đô thị, nông thôn mới, giáo dục và chuyển đổi số.

Định hình bản sắc và chiến lược phát triển văn hóa Phú Thọ mới; rà soát toàn bộ tài nguyên văn hóa, xây dựng các thương hiệu, tuyến du lịch chung trên nguyên tắc “Thống nhất trong đa dạng”.

Chuyển mạnh tư duy từ “Bảo tồn để giữ gìn” sang “Bảo tồn để phát triển”; đặt cộng đồng và nghệ nhân ở vị trí trung tâm; thực hiện tốt chế độ đãi ngộ, đưa di sản vào giảng dạy trong trường học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Tạo đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số; khuyến khích thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ, điện ảnh, âm nhạc, thời trang để truyền tải câu chuyện văn hóa Phú Thọ theo tiếp cận hiện đại. Quan tâm chăm lo văn hóa cơ sở, củng cố bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời tin tưởng Phú Thọ sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đưa văn hóa trở thành động lực nội sinh quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đinh Vũ