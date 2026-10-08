Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 8/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, Đảng ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thống nhất với báo cáo nhân sự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo điều chỉnh, bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 (lần 2).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực báo cáo về nhân sự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất nhằm thực hiện Thông báo số 156-TB/VPTW ngày 26/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng và chủ trương ban hành Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Cho ý kiến về 2 tờ trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, tạo nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao chất lượng hoạt động bảo tàng theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số; đồng thời hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến đối với các tờ trình về Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ; chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2027-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, nhấn mạnh việc ban hành quy chế là cần thiết trong bối cảnh liên thông, chia sẻ dữ liệu còn nhiều vướng mắc, nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đồng thời giao cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2027-2030, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo các tờ trình liên quan đến tài chính, ngân sách.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo các tờ trình liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với các chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường từ xóm Thỏi Láo, xã Phú Vinh đi xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (nay là xã Mường Hoa) và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh, đây là công trình cấp bách cần triển khai ngay, yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và tuân thủ pháp luật.

Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (đợt 5); Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Bổ sung kinh phí cho Sở Công Thương để tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với nội dung các tờ trình cần xin ý kiến bằng văn bản, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến để cơ quan chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện.

Đức Anh