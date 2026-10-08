Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 8/10, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000-Km53+000.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án tại địa bàn xã Đà Bắc.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn Km19+000-Km53+000 có tổng chiều dài 34km, trong đó 31,9km qua địa bàn tỉnh Phú Thọ và 2,1km qua địa bàn tỉnh Sơn La. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 9.997 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe đã cơ bản hoàn thành, mặt bằng được bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc tại một số vị trí điều chỉnh, bổ sung ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB), di chuyển đường điện, bãi đổ thải và đường công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án tại địa bàn xã Cao Sơn.

Tại xã Tiền Phong, công tác đo đạc, kiểm kê đối với các vị trí bãi đổ thải và di chuyển đường điện đã hoàn thành, đang tiếp tục xác minh nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Tại xã Tân Mai, phần diện tích bổ sung ranh giới GPMB đã hoàn thành chi trả cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng thi công.

Đối với đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, khoảng 2,1km mặt bằng đã được bàn giao cho nhà thầu, song việc bổ sung bãi đổ thải, đường công vụ vẫn cần tiếp tục giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo tiến độ triển khai công trình cầu Hòa Sơn.

Về tiến độ xây lắp, dự án gồm 4 gói thầu, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 28% giá trị hợp đồng, cơ bản bảo đảm tiến độ kế hoạch. Nhiều hạng mục nền đường, cầu, hầm đang được triển khai đồng thời. Trong đó, tại công trình cầu Hòa Sơn, nhà thầu đã hoàn thành bệ trụ tháp P8, P9, tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo. Đến ngày 30/9, dự án đã giải ngân đạt 89,1% kế hoạch vốn năm 2026.

Khó khăn hiện nay là khối lượng đất, đá dôi dư lớn, trong khi các bãi đổ thải, bãi tập kết hiện có chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, giá xăng dầu và chi phí vận chuyển vật liệu tăng, ảnh hưởng đến hoạt động thi công của các nhà thầu.

Đoàn công tác kiểm tra các hạng mục hầm xuyên núi.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu. Mặc dù điều kiện địa hình phức tạp, khối lượng công việc lớn, tiến độ thực hiện dự án đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Cao Sơn, Đà Bắc khẩn trương hoàn thành thủ tục thu hồi đất phục vụ di chuyển đường điện. Xã Tân Mai tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc sử dụng đất làm đường công vụ phục vụ thi công cầu Km49+636 và đoạn tuyến Km48+700. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phối hợp với các địa phương đẩy nhanh GPMB đối với những vị trí điều chỉnh ranh giới, bổ sung bãi đổ thải, di chuyển đường điện.

Đối với những vướng mắc trên địa bàn tỉnh Sơn La, đồng chí giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ động phối hợp với UBND xã Vân Hồ rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh Sơn La để phối hợp giải quyết, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi làm việc với các đơn vị và nhà thầu thi công dự án.

Về việc xử lý đất, đá dôi dư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng bãi đổ thải, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa vào sử dụng. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục theo quy định nhằm tận dụng nguồn đá dôi dư phục vụ những dự án đầu tư công có nhu cầu trên địa bàn, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tránh lãng phí.

Đối với những nội dung cần điều chỉnh thiết kế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, thống nhất phương án kỹ thuật phù hợp thực tế, không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng thời, làm việc với các nhà thầu để thống nhất phương án tổ chức thi công, bố trí nguồn lực tài chính, bảo đảm thi công liên tục, đồng bộ trên toàn tuyến.

Đồng chí yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thực hiện. Chủ đầu tư và các nhà thầu chủ động nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cao nhất khối lượng kế hoạch năm 2026.

Hồng Duyên