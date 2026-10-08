Giá cả thị trường ngày 08/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Má đùi gà cắt sẵn
27.785 đồng/400g
2
Cá lóc làm sạch vỉ
45.000 đồng400g
3
Lươn làm sạch vỉ
44.100 đồng/400g
4
Táo Ninh Thuận trái từ 30g trở lên (25-33 trái/kg)
12.800 đồng/500g
5
Bông cải xanh baby vỉ
19.000 đồng/200g
6
Cà chua bi hộp
20.200 đồng/300g
7
Lốc 4 gói miến Phú Hương sườn heo
48.000 đồng/4 gói 55g
8
Bún gạo lứt Jimmy túi
29.500 đồng/túi 250g
9
Chả giò da gạo thịt nấm Cầu Tre gói
80.000 đồng/gói 400g
10
Nước tương đậu nành Maggi thanh dịu chai
15.500 đồng/chai 300ml
11
Thịt lợn hầm Vissan
35.000 đồng/hộp 150g
12
Bánh gấu chà bông Karo Richy túi 100g
25.000 đồng/5 gói 20g
13
Dầu gội Sunsilk Natural tinh dầu dừa và cỏ mực dưỡng phục hồi
65.000 đồng/chai 380ml
14
3 cuộn túi đựng rác đen TBP 64x78cm (1kg)
66.500 đồng
15
Hạt chia Sunrise gói 300g
102.000 đồng/ gói 300g
Kết Đoàn
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baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/9/2026