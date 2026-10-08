Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 08/10/2026

Giá cả thị trường ngày 08/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Má đùi gà cắt sẵn

27.785 đồng/400g

2

Cá lóc làm sạch vỉ

45.000 đồng400g

3

Lươn làm sạch vỉ

44.100 đồng/400g

4

Táo Ninh Thuận trái từ 30g trở lên (25-33 trái/kg)

12.800 đồng/500g

5

Bông cải xanh baby vỉ

19.000 đồng/200g

6

Cà chua bi hộp

20.200 đồng/300g

7

Lốc 4 gói miến Phú Hương sườn heo

48.000 đồng/4 gói 55g

8

Bún gạo lứt Jimmy túi

29.500 đồng/túi 250g

9

Chả giò da gạo thịt nấm Cầu Tre gói

80.000 đồng/gói 400g

10

Nước tương đậu nành Maggi thanh dịu chai

15.500 đồng/chai 300ml

11

Thịt lợn hầm Vissan

35.000 đồng/hộp 150g

12

Bánh gấu chà bông Karo Richy túi 100g

25.000 đồng/5 gói 20g

13

Dầu gội Sunsilk Natural tinh dầu dừa và cỏ mực dưỡng phục hồi

65.000 đồng/chai 380ml

14

3 cuộn túi đựng rác đen TBP 64x78cm (1kg)

66.500 đồng

15

Hạt chia Sunrise gói 300g

102.000 đồng/ gói 300g

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Ninh thuận Thịt lợn Hàng hóa Dầu gội Dầu dừa Cà chua Tre Lốc Cầu
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