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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo ST25 Vinh Hiển nhà mình (túi 5kg)
109.000 đồng/túi
2
Bún tươi Safoco (gói 300g)
19.500 đồng/gói
3
Đùi bò tươi đông lạnh (khay 200g)
54.459 đồng/khay
4
Cánh tỏi gà tươi C.P (khay 400g)
35.600 đồng/khay
5
Trứng vịt bắc thảo (hộp 4 quả)
26.000 đồng/hộp
6
Giá mầm sạch (túi 200g)
7.500 đồng/túi
7
Cà chua Đà Lạt tươi (kg)
22.000 đồng/kg
8
Hồng giòn nội địa Trung (túi 500g)
14.500 đồng/túi
9
Xoài cát Hòa Lộc tươi (túi 500g)
32.500 đồng/túi
10
Bánh xếp thịt Bibigo (gói 175g)
35.500 đồng/gói
11
Thùng 24 bịch sữa ít đường Dutch Lady (bịch 180ml)
175.000 đồng/bịch
12
Kẹo matcha sữa Zeppin Nhật Bản (gói 120g)
16.500 đồng/gói
13
Nước ép táo Malee 100% (hộp 1 lít)
58.000 đồng/hộp
14
Combo nước rửa chén Sunlight & VIM chanh sả (túi 2.9L + chai 870ml)
104.000 đồng
15
Nước giặt OMO chuyên gia giữ màu (túi 2.1kg)
115.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 18/11/2026
Giá cả thị trường ngày 17/11/2026
Giá cả thị trường ngày 16/11/2026
Giá cả thị trường ngày 15/11/2026
Giá cả thị trường ngày 13/11/2026
Giá cả thị trường ngày 12/11/2026
Giá cả thị trường ngày 11/11/2026