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Hỗ trợ 5.000 con vịt giống để chăn nuôi theo hướng tuần hoàn tại xã Hiền Quan

Ngày 18/8, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hiền Quan tổ chức hỗ trợ 5.000 con vịt giống cho 2 hộ dân trên địa bàn. Đây là các hộ tham gia mô hình chăn nuôi theo hướng tuần hoàn và giảm phát thải, lần đầu tiên được triển khai tại xã Hiền Quan sau sáp nhập.

Hỗ trợ 5.000 con vịt giống để&nbsp;chăn nuôi theo hướng tuần hoàn tại xã Hiền QuanVới 5.000 con vịt giống được hỗ trợ, các hộ sẽ chăn nuôi theo mô hình sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi vịt theo hướng tuần hoàn, giảm phát thải.

Theo chương trình, hộ ông Nguyễn Trung Hà ở thôn 10 Vực Trường được hỗ trợ 1.500 con vịt giống; hộ ông Nguyễn Chí Thanh ở thôn 24 Nam Cường được hỗ trợ 3.500 con. Sau khi nhận con giống, các hộ sẽ thực hiện 2 mô hình sản xuất lúa kết hợp chăn nuôi vịt theo hướng tuần hoàn và giảm phát thải, lần đầu tiên được triển khai tại xã Hiền Quan sau sáp nhập.

Thực hiện mô hình, các hộ được Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh hỗ trợ 60% chi phí mua con giống, thức ăn, vắc-xin và thuốc thú y; đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi.

Mô hình góp phần tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế chất thải ra môi trường, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước hình thành phương thức chăn nuôi an toàn, bền vững.

Thông qua mô hình, các hộ chăn nuôi có thêm điều kiện tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, tạo cơ sở thực tiễn để xã Hiền Quan tổ chức đánh giá hiệu quả, tuyên truyền và nhân rộng trong thời gian tới.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chăn nuôi Hỗ trợ Phòng chống dịch bệnh tỉnh Phú Thọ Mô hình sản xuất Đầu tiên Thủy sản Tuyên truyền Chương trình Chi phí
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