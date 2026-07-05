Tăng cường bảo vệ công trình thủy lợi

Hệ thống công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và ổn định đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai cực đoan gia tăng, việc quản lý, khai thác và bảo vệ an toàn các công trình thủy lợi càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 3.800 hồ, đập thủy lợi (75 công trình lớn, 211 công trình vừa, gần 3.600 công trình nhỏ); trên 860 trạm bơm cùng hơn 16.000km kênh mương các loại (gần 40% đã được kiên cố hóa). Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh, nhiều công trình thủy được cải tạo, nâng cấp, góp phần nâng cao năng lực tưới, tiêu, cấp nước và phòng, chống thiên tai.

Công nhân Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ kiểm tra vận hành hệ thống máy bơm nước phục vụ sản xuất.

Hiện nay, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được giao cho 6 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi và 338 tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, vận hành. Với phương châm phòng ngừa là chính, các đơn vị chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn công trình, nâng cao hiệu quả khai thác.

Ông Nguyễn Minh Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ cho biết: "Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra, rà soát hiện trạng các hồ chứa, đập, trạm bơm và hệ thống kênh mương; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi; vận động người dân không lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình, không xả rác thải, không tự ý đấu nối hoặc xả nước thải vào hệ thống thủy lợi. Công ty cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa bão nhằm nâng cao tuổi thọ và hiệu quả khai thác các công trình."

Tuy nhiên, công tác bảo vệ công trình thủy lợi vẫn còn nhiều khó khăn. Tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình; xây dựng trái phép; tập kết vật liệu, rác thải; khai thác cát, sỏi không đúng quy định; tự ý đấu nối, lấy nước hoặc xả nước thải vào hệ thống kênh mương; trồng cây, chăn thả gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình.

Những hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình mà còn làm giảm hiệu quả tưới, tiêu, cấp nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Trạm bơm tiêu Sơn Tình được quản lý, vận hành, bảo vệ thường xuyên, góp phần bảo đảm tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6189/UBND-NN8 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị quản lý công trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ công trình.

UBND các xã, phường có trách nhiệm thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để kéo dài; phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của đơn vị khai thác công trình.

Đối với các công ty khai thác công trình thủy lợi, UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ các công trình thuộc diện phải cắm mốc chỉ giới bảo vệ; xây dựng lộ trình, bố trí kinh phí thực hiện; công khai, bàn giao mốc giới ngoài thực địa để thuận lợi cho công tác quản lý. Nghiêm cấm việc tự ý cho thuê đất, mặt nước sai mục đích dẫn đến lấn chiếm lòng hồ, mặt nước và hành lang bảo vệ công trình.

Bảo vệ công trình thủy lợi không chỉ là bảo vệ tài sản của Nhà nước mà còn là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; không lấn chiếm, xâm hại công trình; không đổ rác, phế thải xuống kênh mương; không tự ý tháo dỡ hoặc làm hư hỏng các hạng mục công trình...

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến khó lường, việc bảo đảm an toàn hệ thống công trình thủy lợi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, các đơn vị quản lý và sự đồng thuận của Nhân dân nhằm phát huy hiệu quả các công trình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lệ Oanh