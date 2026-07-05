Doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi xanh từ năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp cùng những yêu cầu khắt khe từ thị trường xuất khẩu về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thay vì chỉ coi đây là giải pháp bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xem đầu tư vào năng lượng tái tạo là một chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những ngày đầu hè, hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng của Công ty TNHH Nguyên Ngọc CTM tại xã Tề Lỗ phát huy hiệu quả rõ rệt. Với đặc thù sản xuất liên tục, trước đây mỗi tháng doanh nghiệp phải chi trên 60 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, sau khi đầu tư khoảng 400 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, chi phí điện năng đã giảm xuống còn khoảng 40 triệu đồng/tháng, tương đương mức tiết kiệm gần 30%.

Hệ thống điện mặt trời của Công ty TNHH Nguyên Ngọc CTM giúp tiết kiệm 30% điện năng mỗi tháng.

Theo ông Lê Quang Trung - Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ngọc CTM, trước đây toàn bộ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp phụ thuộc vào điện lưới. Khi đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành, lượng điện mua từ lưới quốc gia giảm đáng kể, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 30% chi phí điện năng mỗi tháng.

Không chỉ những doanh nghiệp quy mô vừa, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động chuyển đổi nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Tại Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK Việt Nam (KCN Bình Xuyên) hệ thống điện mặt trời áp mái công suất gần 2 MWp vừa được hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 5/2026. Với sản lượng điện tiêu thụ khoảng 680 nghìn kWh mỗi tháng, doanh nghiệp kỳ vọng hệ thống này sẽ đáp ứng khoảng 20 - 30% nhu cầu điện năng của nhà máy, góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, đặc biệt trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, việc sử dụng điện mặt trời còn giúp doanh nghiệp giảm hàng trăm tấn khí CO2 phát thải mỗi năm, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững mà nhiều đối tác quốc tế đang áp dụng trong chuỗi cung ứng.

Hệ thống điện mặt trời của Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK Việt Nam vừa đưa vào sử dụng tháng 5/2026.

Ông Arita Yuya - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK Việt Nam cho biết, đầu tư điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào điện lưới và hạn chế tác động của biến động giá điện trong tương lai, mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua việc giảm phát thải carbon và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao từ khách hàng quốc tế.

Thực tế cho thấy, khi các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản... ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về phát thải và sản xuất xanh, việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp duy trì đơn hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Hoạt động sản xuất của công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK Việt Nam hiệu quả hơn nhờ chủ động được một phần nguồn điện.

Theo ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng ECOSUN, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh là xu hướng phát triển tất yếu. Giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc tiết kiệm điện, giảm chi phí vận hành mà còn góp phần giảm phát thải CO2, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, chuyển đổi năng lượng đang tạo ra “lợi ích kép” cho doanh nghiệp. Một mặt giúp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, mặt khác góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Đối với Phú Thọ, cùng với quá trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao. Việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển điện mặt trời mái nhà và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đang trở thành một trong những định hướng quan trọng của ngành Công Thương nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Theo định hướng của Sở Công Thương, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những định hướng được Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương triển khai, gắn với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm, đẩy mạnh quản lý nhu cầu điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trong giai đoạn mới.

Việc chuyển đổi năng lượng không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của cả nền kinh tế. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động đầu tư vào năng lượng tái tạo, Phú Thọ không chỉ giảm áp lực về sử dụng điện trong các thời điểm cao điểm mà còn từng bước xây dựng nền sản xuất phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Giang