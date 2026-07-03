Khách hàng Phú Thọ trúng giải tour du lịch châu Âu 180 triệu đồng từ VietinBank

Nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi “Gửi tiết kiệm - Mở kho báu - Đón lễ lớn” triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 5/2026, sáng 3/7, VietinBank tổ chức trao giải thưởng cao nhất của chương trình cho chị Mai Thị Hoa, thôn Bình Ri, xã Hợp Lý (tỉnh Phú Thọ) - khách hàng may mắn trúng thưởng trong đợt quay số trúng thưởng lần thứ nhất. Giải thưởng là chuyến du lịch “Hành trình châu Âu hoa lệ” trị giá 180 triệu đồng.

Khách hàng Mai Thị Hoa (thôn Bình Ri, xã Hợp Lý) nhận giải là chuyến du lịch châu Âu trị giá 180 triệu đồng từ VietinBank.

Sau gần 2 tháng triển khai, chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến qua ứng dụng VietinBank iPay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khách hàng trên toàn quốc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Chương trình nhằm tri ân khách hàng, góp phần kích cầu tiêu dùng và khuyến khích thói quen tích lũy tài chính của người dân.

Ngọc Anh - Lưu Trường