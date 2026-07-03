Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khách hàng Phú Thọ trúng giải tour du lịch châu Âu 180 triệu đồng từ VietinBank

Nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi “Gửi tiết kiệm - Mở kho báu - Đón lễ lớn” triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 5/2026, sáng 3/7, VietinBank tổ chức trao giải thưởng cao nhất của chương trình cho chị Mai Thị Hoa, thôn Bình Ri, xã Hợp Lý (tỉnh Phú Thọ) - khách hàng may mắn trúng thưởng trong đợt quay số trúng thưởng lần thứ nhất. Giải thưởng là chuyến du lịch “Hành trình châu Âu hoa lệ” trị giá 180 triệu đồng.

Khách hàng Phú Thọ trúng giải tour du lịch châu Âu 180 triệu đồng từ VietinBankKhách hàng Mai Thị Hoa (thôn Bình Ri, xã Hợp Lý) nhận giải là chuyến du lịch châu Âu trị giá 180 triệu đồng từ VietinBank.

Sau gần 2 tháng triển khai, chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến qua ứng dụng VietinBank iPay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khách hàng trên toàn quốc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Chương trình nhằm tri ân khách hàng, góp phần kích cầu tiêu dùng và khuyến khích thói quen tích lũy tài chính của người dân.

Ngọc Anh - Lưu Trường


Ngọc Anh - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vietinbank Du lịch châu Âu Chương trình khuyến mãi tỉnh Phú Thọ Giải thưởng Triệu Quay số trúng thưởng Hoa Tiết kiệm Tri ân khách hàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
2026-07-03 07:34:00

baophutho.vn Những năm qua, tỉnh Phú Thọ có nhiều giải pháp sát thực, quan trọng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân (KTTN), qua đó khu vực này có sự phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long