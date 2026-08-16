Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng SJC ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ, hiện giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 5,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giao dịch quanh mốc 141 - 144 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 15/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng; giá bán là 144 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên sáng cùng ngày. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh niêm yết ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày.

Cuối giờ sáng ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.376,1 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/8: 1 USD = 26.330 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn dư địa tăng

Theo Reuters, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 bất ngờ giảm và các số liệu lạm phát công bố trong tuần nhìn chung phù hợp với dự báo. Điều này làm giảm đáng kể kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng tới. Phần lớn chuyên gia hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50-3,75%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 33% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm mạnh so với mức 55% của tuần trước.

Commerzbank nhận định, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn dư địa tăng. Lãi suất thấp thường hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau khi thêm hai tàu bị tấn công và Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn. Giá dầu hướng tới một tuần tăng do những diễn biến này.

Tuy nhiên, ông Wyckoff cảnh báo, nếu giá dầu tiếp tục tăng, đây sẽ là yếu tố bất lợi đối với thị trường kim loại do có thể làm gia tăng lạm phát và thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng lãi suất.

Theo VOV