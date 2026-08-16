Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng SJC ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng

{title}
{publish}
{head}
Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ, hiện giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 5,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC giao dịch quanh mốc 141 - 144 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 15/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng; giá bán là 144 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên sáng cùng ngày. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tăng nhẹ
Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày. Giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh niêm yết ở mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở phiên cùng ngày.
Cuối giờ sáng ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.376,1 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 15/8: 1 USD = 26.330 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn dư địa tăng
Theo Reuters, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 bất ngờ giảm và các số liệu lạm phát công bố trong tuần nhìn chung phù hợp với dự báo. Điều này làm giảm đáng kể kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng tới. Phần lớn chuyên gia hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50-3,75%.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá 33% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm mạnh so với mức 55% của tuần trước.
Commerzbank nhận định, nếu Fed không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn dư địa tăng. Lãi suất thấp thường hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như vàng.
Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ sau khi thêm hai tàu bị tấn công và Mỹ tuyên bố có thể duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn. Giá dầu hướng tới một tuần tăng do những diễn biến này.
Tuy nhiên, ông Wyckoff cảnh báo, nếu giá dầu tiếp tục tăng, đây sẽ là yếu tố bất lợi đối với thị trường kim loại do có thể làm gia tăng lạm phát và thúc đẩy các ngân hàng trung ương tăng lãi suất.
Theo VOV
baophutho.vn Đến cuối tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc đã cơ bản hoàn thành. Xã đang tập...
baophutho.vn Đứng trước những khó khăn về sản xuất, hạ tầng, quản lý đất đai và cải cách hành chính, xã Lạc Lương đang tập trung khơi dậy nội lực, khai thác...
baophutho.vn Tận dụng lợi thế vùng đồi núi, nguồn thức ăn sẵn có và điều kiện chăn nuôi phù hợp, Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi hươu Hoa Mai, xã Hương Cần đang...
baophutho.vn Dưới chân dãy núi Tam Đảo, những quả đồi từng chỉ phủ màu xanh của sắn và các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, nay đã trở thành vùng...
Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng 0,58% nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed giảm lãi suất.
baophutho.vn Phía sau cánh cửa hội nhập là những quy định ngày càng khắt khe về chất lượng, công nghệ, quản trị, môi trường và trách nhiệm xã hội. Với doanh...
baophutho.vn Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng làm giàu chính đáng của hội viên là mục tiêu xuyên suốt của phong trào “Nông dân thi đua sản...