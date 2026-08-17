Động lực lan tỏa và khát vọng vươn xa

Trên hành trình phát triển của vùng Đất Tổ, hệ thống hợp tác xã (HTX) đã và đang khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân. Dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ sát sao của Liên minh HTX tỉnh, khu vực kinh tế tập thể đang tạo thêm động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hợp tác xã Rau an toàn Tứ Xã đầu tư nhà xưởng, trồng các loại nấm cho năng suất cao, chất lượng tốt.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng của Liên minh HTX Việt Nam, hệ thống Liên minh HTX tỉnh đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong tư duy và hành động. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đội ngũ cán bộ Liên minh đã trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới gần hơn với người dân và các thành viên HTX.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh thành lập mới 577 HTX, kết nạp hàng trăm thành viên mới, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, đồng thời triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại. Những kết quả đó cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống Liên minh HTX tỉnh trong hỗ trợ, đồng hành cùng khu vực kinh tế tập thể.

Thông qua HTX, những nông dân Tứ Xã trở thành những "Công nhân làm nông nghiệp".

Câu chuyện vươn mình của HTX Mì gạo Hùng Lô là một minh chứng rõ nét cho vai trò của mô hình kinh tế tập thể khi được tổ chức đúng cách. Từ một làng nghề truyền thống, nơi người dân từng sản xuất nhỏ lẻ, gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và nâng cao giá trị, sự ra đời của HTX Mì gạo Hùng Lô đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất. Người dân Hùng Lô đã cùng nhau “thay nếp nghĩ, đổi cách làm”, gạt bỏ tư duy manh mún để liên kết sản xuất.

HTX mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, kết hợp với công thức sản xuất truyền thống, họ đã chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn như HACCP, ISO 9001:2015. Nhờ đó, sản phẩm mì gạo Hùng Lô ngày càng nâng cao chất lượng, không chỉ có mặt khắp các siêu thị lớn trong nước mà còn từng bước tiếp cận những thị trường khó tính như Nhật Bản. Sự thành công ấy không chỉ là của riêng Hùng Lô mà là biểu tượng của tinh thần “muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

Sản phẩm Mì gạo Hùng Lô trên kệ siêu thị tại Nhật Bản.

Chia sẻ về hành trình phát triển của HTX, anh Cao Đăng Duy - Giám đốc HTX Mì gạo Hùng Lô cho biết: "Chính tư duy liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong mô hình kinh tế tập thể đã giúp chúng tôi giải được bài toán quy mô mà từng hộ sản xuất đơn lẻ không thể làm được. Khi cùng nhau làm, cùng nhau chuẩn hóa, chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng đồng đều, thơm ngon mà còn đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để vươn ra thị trường lớn. Sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ Liên minh HTX tỉnh trong định hướng, xúc tiến thương mại là đòn bẩy giúp sản phẩm của chúng tôi khẳng định thương hiệu, tự tin tiếp cận thị trường quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế tập thể không chỉ đóng vai trò tổ chức sản xuất mà còn là điểm tựa để nông dân liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thông qua liên kết, những hộ sản xuất đơn lẻ, với nỗi lo về đầu ra, kỹ thuật từng bước trở thành những chủ thể có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đây cũng là nơi tri thức, kinh nghiệm được chia sẻ, công nghệ ứng dụng và giá trị sản phẩm từng bước được nâng lên tầm cao mới.

Những mô hình như HTX Mì gạo Hùng Lô không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho thành viên mà còn tạo ra sự lan tỏa, thúc đẩy các địa phương khác cùng tham gia, cùng phát triển, tạo nên một cộng đồng kinh tế gắn kết, bền chặt.

Bước sang giai đoạn mới 2025-2030, Liên minh HTX tỉnh đứng trước những cơ hội mới cùng những thách thức không nhỏ. Mục tiêu đặt ra không chỉ phát triển về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, lấy đó làm trọng tâm cho sự phát triển bền vững.

Liên minh HTX tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh để thích nghi với xu thế toàn cầu. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng, từng bước đưa nông sản, sản phẩm của vùng đất Tổ vươn xa hơn trên thị trường.

Với mục tiêu xây dựng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đạt 200 tỷ đồng và phấn đấu trên 50% số HTX đang hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, Liên minh HTX tỉnh thể hiện quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trong xây dựng thương hiệu, mở rộng liên kết và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện từ tỉnh cùng sự đồng hành, hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh, tin tưởng rằng bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới và tăng cường liên kết, các HTX trên địa bàn tỉnh sẽ từng bước nâng cao năng lực, thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường.

Qua đó, mỗi HTX vừa là nơi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, đồng thời còn trở thành cầu nối đưa nông dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng