Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án

06/10/2026 10:41 GMT+7

baophutho.vn Bàn giao đất để triển khai các dự án là trách nhiệm của người dân, nhưng để tạo được sự đồng thuận, điều quan trọng là người dân phải được biết rõ mình được bồi thường, hỗ trợ như thế nào, diện tích thu hồi ra sao và những chính sách liên quan đến ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Thực tế triển khai các dự án cho thấy, khi chính sách được công khai, những vướng mắc được giải đáp kịp thời và tiếng nói của người dân được lắng nghe, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án.