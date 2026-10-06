 Truyền hình

Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án

06/10/2026 10:41 GMT+7

baophutho.vn Bàn giao đất để triển khai các dự án là trách nhiệm của người dân, nhưng để tạo được sự đồng thuận, điều quan trọng là người dân phải được biết rõ mình được bồi thường, hỗ trợ như thế nào, diện tích thu hồi ra sao và những chính sách liên quan đến ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Thực tế triển khai các dự án cho thấy, khi chính sách được công khai, những vướng mắc được giải đáp kịp thời và tiếng nói của người dân được lắng nghe, công tác giải phóng mặt bằng sẽ thuận lợi hơn, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long