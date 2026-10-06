Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ

Nhằm chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian phát triển và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 25/9 đến ngày 5/10/2026, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư và quảng bá địa phương tại Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè đặc trưng của tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Trà và Cà phê Athens (Hy Lạp).

Trong chương trình công tác, điểm nhấn nổi bật là chuỗi hoạt động quảng bá địa phương và thương hiệu chè Phú Thọ tại Lễ hội Trà và Cà phê Athens (Hy Lạp). Sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, tổ chức quốc tế lớn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác giới thiệu các sản phẩm chè đặc trưng của Phú Thọ đến bạn bè và đối tác quốc tế tại Lễ hội Trà và Cà phê Athens (Hy Lạp).

Là vùng sản xuất chè trọng điểm của cả nước, tham gia sự kiện, tỉnh Phú Thọ không chỉ giới thiệu các sản phẩm chè đặc trưng mà còn truyền tải thông điệp về một địa phương giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục và thương mại.

Đây là cách tiếp cận bài bản, hiện đại theo định hướng “Ngoại giao phục vụ phát triển”: Chuyển từ quảng bá hình ảnh thuần túy sang kết nối đối tác, tạo sự tin cậy và mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế thiết thực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà lưu niệm của tỉnh Phú Thọ tặng bà Greta Koleva - Tỉnh trưởng tỉnh Pernik (Bulgaria).

Tại Bulgaria, đoàn công tác đã hội đàm với bà Greta Koleva - Tỉnh trưởng tỉnh Pernik (địa phương đã ký Biên bản hợp tác hữu nghị với tỉnh Phú Thọ từ tháng 10/2025) và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Pernik do ông Stefan Erastv - Phó Thị trưởng làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng và dư địa phát triển rộng mở của tỉnh Phú Thọ.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực then chốt: Kết nối đầu tư - thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân; đồng thời phát huy vai trò cầu nối quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm.

Đoàn công tác thăm thiết chế văn hóa, lịch sử của tỉnh Pernik.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Pernik.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Tập đoàn LEMI TRAFO.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Pernik, đoàn đã khảo sát thực tế tại Tập đoàn LEMI TRAFO - doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thiết bị điện công nghiệp; làm việc với ngài Zhivka Ivanov - Cố vấn kinh tế của Phó Thủ tướng Bulgaria, Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Galaxy. Qua đó, mở ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, thiết bị điện và năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, đoàn đã gặp gỡ và động viên lao động Việt Nam đang làm việc tại nhà máy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng quà ông Zhivka Ivanov - Cố vấn kinh tế của Phó Thủ tướng Bulgaria, Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Galaxy.

Làm việc với Ủy ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) và các doanh nghiệp sở tại, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Phú Thọ đặc biệt ưu tiên và hoan nghênh các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo linh kiện ô tô, năng lượng xanh, sản xuất xanh và các dự án có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà của tỉnh Phú Thọ tặng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh đạo, nhân viên Ủy ban Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK).

Đoàn công tác đề nghị DEIK làm cầu nối giới thiệu các tập đoàn uy tín của Thổ Nhĩ Kỳ đến nghiên cứu môi trường đầu tư tại Phú Thọ; thúc đẩy mở rộng thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như trà, gỗ, vật liệu xây dựng; đồng thời phối hợp tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của các Đại sứ quán, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối chiến lược: Hỗ trợ tỉnh kết nối sâu rộng với chính quyền, giới doanh nghiệp và các nhà đầu tư sở tại; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, chính sách ưu đãi của Phú Thọ, góp phần cụ thể hóa các cam kết thành các dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Chuyến công tác tại Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh Phú Thọ trên trường quốc tế. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục duy trì kết nối, biến tiềm năng thành nguồn lực thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

P.V