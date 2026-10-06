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Giá vàng hôm nay 6-10: SJC niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn trong nước duy trì ổn định ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 20 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao.

Giá vàng hôm nay 6-10: SJC niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,3 – 143,5. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-10: SJC niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượngVàng thế giới giảm nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.133 USD/ounce, giảm 20 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giao ngay ít thay đổi vào phiên giao dịch đầu tuần khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm dần, hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn ở mức cao đã hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Thị trường hiện giằng co giữa tín hiệu suy yếu của thị trường lao động và áp lực lạm phát dai dẳng. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy số việc làm chỉ tăng 29.000, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ khoảng 22-24%, giảm mạnh so với khoảng 70% một tuần trước. Tuy nhiên, khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 vẫn được duy trì. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định quanh 5,31%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2002, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên khoảng 5,66%.

Về kỹ thuật, ngưỡng kháng cự gần của vàng nằm tại 4.164,44 USD và 4.203,61 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, mục tiêu tiếp theo là 4.214 USD và 4.238 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mức hỗ trợ đầu tiên là 4.101,35 USD, tiếp đến 4.073 USD và 4.030 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-6-10-sjc-niem-yet-o-muc-143-5-trieu-dong-luong-1759685.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Triệu SJC Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng Giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay Thương hiệu Trái phiếu Ổn định Giao dịch
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