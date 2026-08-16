Hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển ở Yên Lãng

Yên Lãng là xã miền núi, hạ tầng giao thông từng hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tập trung đầu tư, mở rộng các tuyến đường huyết mạch, đường thôn, từng bước kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất với các trục giao thông chính, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Đổi thay từ hạ tầng giao thông

Xã Yên Lãng được sáp nhập từ các xã Lãng Công, Quang Yên. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương duy trì ổn định, bình quân đạt 8,2%/năm; thu nhập bình quân năm 2025 đạt 61,55 triệu đồng/người.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Yên Lãng đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới và 47/50 chỉ tiêu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, thôn văn hóa đạt 100%; có 8 thôn được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, trong đó thôn Đồng Dong được công nhận Làng văn hóa kiểu mẫu.

Đường liên thôn ở xã Yên Lãng được đầu tư mở rộng, cứng hóa.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả trên là sự phát triển của hạ tầng giao thông. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản được nhựa hóa, bê tông hóa; nhiều tuyến được chỉnh trang sạch, đẹp, trồng hoa hai bên đường.

Bên cạnh đó, khoảng 12/17km đường nội đồng đã được bê tông hóa, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất và các trục giao thông chính.

Đường nội đồng tại xã Yên Lãng nối các thôn với trục giao thông chính.

Tại thôn Đồng Dong, để phấn đấu trở thành thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, người dân tích cực đóng góp công sức, hiến đất mở đường. Các gia đình ông Lâm Ngọc Dậu, Lâm Văn Hòa, Hoàng Văn Sơn, Lâm Văn Thắng... đã hiến đất vườn để mở tuyến đường rộng 5,5m, dài 250m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Ngoài các hộ trên, nhiều gia đình khác cũng tự nguyện hiến đất mở đường giao thông liên thôn, đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương. Người dân không còn trông chờ vào Nhà nước mà chủ động hiến đất, góp tiền, góp công, cùng giám sát thi công. Quan niệm “làm đường hôm nay là mở đường phát triển cho mai sau” đã trở thành suy nghĩ chung của nhiều hộ dân trong xã.

Đoạn đường mới mở ở thôn Đồng Dong do người dân hiến đất.

Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lãng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 17 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đại vào năm 2030.

Xã phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hơn 10%/năm, đến năm 2030 đạt 175 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 1.169 tỷ đồng. Trước mắt, xã tập trung hoàn thành các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025 - 2030; nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 307C đi thôn Đồng Tâm và các tuyến đường liên thôn, liên xã; triển khai dự án du lịch cộng đồng sinh thái Đồng Dong - Thành Công - Tam Đa.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 58, đoạn từ ĐT.307 khu vực Lãng Công - Yên Lãng đi xã Hải Lựu đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Năm 2023, tỉnh phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH 58, đoạn từ ĐT.307 khu vực Lãng Công - Yên Lãng đi xã Hải Lựu, dài 3,77km, tổng mức đầu tư gần 98 tỷ đồng. Dự án thực hiện từ tháng 4/2023 đến cuối năm 2026, nhằm kết nối trung tâm đô thị Lãng Công với Hải Lựu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, còn 10 hộ dân có đất bị thu hồi chưa bàn giao mặt bằng. Chính quyền xã Yên Lãng đang phối hợp với nhà thầu tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Triệu Toàn Tăng cho biết, xã đang tiếp tục khai thác các nguồn lực để đầu tư hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông trong thời kỳ mới. Trước mắt, địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua xã dài hơn 1km, bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với các tuyến đường kết nối trong xã, chính quyền chỉ đạo bộ phận chuyên môn và Ban Quản lý dự án rà soát, xây dựng quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương.

Xuân Hùng