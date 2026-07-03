Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ có nhiều giải pháp sát thực, quan trọng hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân (KTTN), qua đó khu vực này có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh, nhất là gia tăng nguồn thu ngân sách.

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Đóng góp tích cực vào nền kinh tế

Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, những năm qua, khu vực KTTN trong tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ, xây dựng và chế biến nông, lâm, thủy sản. Trên thực tế, khu vực KTTN không ngừng mở rộng về quy mô, đa dạng về loại hình, nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó các doanh nghiệp tư nhân khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Theo kế hoạch của tỉnh đặt ra, đến năm 2030, khu vực KTTN đóng góp từ 55 - 58% GRDP và từ 35 - 40% tổng thu ngân sách nội địa.

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 41.870 doanh nghiệp, cơ sở tư nhân đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký trên 450 nghìn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên 4.500 doanh nghiệp, tăng 44,2%, số vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2024, chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp hoạt động. Khối KTTN đóng góp ngày càng tăng vào nền kinh tế của tỉnh, tạo hàng trăm nghìn việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ và thương mại; đóng góp đáng kể vào số thu ngân sách nhà nước hằng năm và là lực lượng tiên phong trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương.

Năm 2025, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và KTTN đã đóng góp hơn 9.000 tỷ đồng thuế, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của tỉnh đứng thứ 4 cả nước với quy mô GRDP đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là động lực nòng cốt, giúp tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt hơn 62.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng cả về số lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 90% doanh nghiệp trong nước; trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chiếm hơn 70%. Phần lớn doanh nghiệp có năng lực công nghệ trung bình thấp, hạn chế đổi mới sáng tạo và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Năng suất lao động của khu vực này hiện chỉ đạt xấp xỉ gần 100 triệu đồng/lao động/năm, thấp hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp nhà nước (hơn 400 triệu đồng) và khu vực FDI (hơn 350 triệu đồng/lao động).

Tích cực hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển

Tỉnh ta đang tập trung nguồn lực hoàn thành mục tiêu phát triển KTTN trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế; là lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng khu vực KTTN đạt bình quân từ 10,5%/năm trở lên, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển KTTN; tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào giá trị ngân sách đạt 50 - 60%/tổng thu ngân sách, đóng góp 62 - 65% GRDP của tỉnh. Đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 46,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động (Vĩnh Phúc cũ 20.000, Phú Thọ cũ 19.000, Hòa Bình cũ 7.500 doanh nghiệp) và hơn 100 nghìn hộ kinh doanh hoạt động; giải quyết việc làm cho 84 - 85% tổng số lao động, năng suất lao động tăng bình quân 10 - 11%/năm; tốc độ tăng thu ngân sách từ khu vực KTTN đạt hơn 10% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư... nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến tiếp cận đất đai, tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh. Hằng năm, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, tọa đàm và đối thoại doanh nghiệp - chính quyền được tổ chức, tạo kênh trao đổi trực tiếp giúp doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ kịp thời.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, thường xuyên tiếp thu, kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, những điểm nghẽn cần tháo gỡ của khu vực KTTN với tinh thần là tạo cơ chế, trao niềm tin và truyền cảm hứng để KTTN bứt phá, trở thành một “trụ cột phát triển” nền kinh tế của tỉnh trong thập kỷ tới, đồng thời tạo động lực lan tỏa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Xuân Nguyễn