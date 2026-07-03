Khơi thông dòng vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dòng vốn tín dụng là mạch máu để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng đang có những rào cản khiến dòng vốn này bị nghẽn mạch. Giải quyết nghịch lý “ngân hàng thừa nguồn, doanh nghiệp thiếu vốn” cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đòi hỏi những giải pháp đột phá đồng bộ từ cơ chế điều hành, quản lý đến năng lực tự thân của doanh nghiệp.

Đến nay, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2025.

Đồng hành cùng DNNVV trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai nhiều chương trình kết nối, xây dựng nhiều gói cho vay với lãi suất ưu đãi. Đến nay, dư nợ cho vay DNNVV đạt hơn 70.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2025 và chiếm gần 18% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Nguồn vốn đã và đang phát huy hiệu quả, giúp DNNVV ổn định sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận nguồn vốn vay vẫn còn nhiều rào cản đối với không ít doanh nghiệp.

Ông Vũ Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH Chung Thảo (xã Yên Lãng) chia sẻ: "Dù các TCTD đã triển khai nhiều chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhưng việc tiếp cận vốn vay, nhất là vốn vay có lãi suất ưu đãi vẫn chưa thực sự được khơi thông. Mong rằng các cấp chính quyền và ngành Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế tín dụng “mở” hơn, nhằm tiếp sức cho những doanh nghiệp tiềm lực hạn hẹp ổn định sản xuất và phát triển bền vững".

Lý giải về nút thắt này, các ngân hàng thương mại đều chung nhận định: Rào cản lớn nhất không nằm ở nguồn tiền, mà nằm ở “sức khỏe” nội tại của doanh nghiệp. Nhiều DNNVV muốn tiếp cận dòng vốn ưu đãi nhưng năng lực tài chính còn hạn chế, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn định hạng tín dụng tối thiểu.

Đặc biệt, việc thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ kế toán thiếu minh bạch và không chứng minh được tính khả thi, sinh lời của phương án kinh doanh khiến các ngân hàng buộc phải thận trọng để phòng ngừa rủi ro nợ xấu. Do đó, dù đóng vai trò là động lực nhưng nhiều DNNVV trên địa bàn tỉnh vẫn loay hoay trong vòng xoáy khó tiếp cận tín dụng.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa như Công ty TNHH Chung Thảo có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 4 cho biết: Để khơi thông rào cản vốn vay cho DNNVV, NHNN Khu vực 4 đã và đang tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá, chuyển dịch mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp. Trọng tâm là việc định hướng dòng vốn vào các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh.

Theo đó, các TCTD được chỉ đạo cân đối nguồn vốn, ưu tiên cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số. Dựa trên khả năng hấp thụ vốn định kỳ, hệ thống ngân hàng sẽ mở rộng tín dụng vào các ngành mũi nhọn như logistics, du lịch sinh thái, kinh tế lâm nghiệp... Đồng thời, khuyến khích xây dựng các gói sản phẩm chuyên biệt gắn liền với chuỗi sản xuất và năng lực trả nợ thực tế của từng đơn vị.

Song song với đó, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hội nghị đối thoại định kỳ và theo chuyên đề. NHNN sẽ giám sát chặt chẽ tình hình tăng trưởng tín dụng, chỉ đạo các TCTD chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét giảm lãi suất, tiết giảm chi phí vận hành nhằm chia sẻ áp lực, đồng thời thiết lập kênh tiếp nhận để xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp cận vốn.

Để rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, chuyển đổi số được xác định là giải pháp đột phá trong hoạt động cấp tín dụng. Các TCTD tăng cường ứng dụng dữ liệu số, giải pháp chấm điểm tín dụng dựa trên việc khai thác dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử và lịch sử giao dịch thanh toán. Việc mở rộng các sản phẩm cho vay trực tuyến, cho vay dựa trên dòng tiền thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp sẽ là chìa khóa giúp DNNVV tiết giảm tối đa thời gian và chi phí tiếp cận vốn chính thức.

Tuy nhiên, dòng vốn chỉ có thể khơi thông khi có sự chủ động nâng cao “sức khỏe” nội tại từ chính phía doanh nghiệp. Do đó, NHNN tích cực vận động cộng đồng DNNVV chuẩn hóa chế độ kế toán, minh bạch hóa báo cáo tài chính và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức tập huấn quản trị dòng tiền, hỗ trợ pháp lý sẽ được triển khai thường xuyên, giúp doanh nghiệp tự nâng cao năng lực, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn định hạng tín dụng.

Việc phát huy hiệu quả của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước được xem là bệ đỡ vững chắc cho các đơn vị tiềm lực hạn hẹp. Thông qua việc phối hợp liên ngành để mở rộng đối tượng được bảo lãnh, các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhưng thiếu tài sản thế chấp vẫn có cơ hội tiếp cận dòng vốn. Ngành Ngân hàng cam kết hướng dẫn và triển khai quyết liệt các chương trình tín dụng ưu đãi, gói hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, tạo động lực mạnh mẽ cho DNNVV phục hồi và phát triển bền vững.

Gỡ rào cản tín dụng không phải là bài toán “hạ chuẩn” cho vay để đánh đổi rủi ro. Đây là hành trình dịch chuyển song song: Ngân hàng số hóa quy trình để mở rộng cửa, doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch để bước vào. Khi hai tư duy gặp nhau, dòng vốn tín dụng mới thực sự được khơi thông, tạo bệ phóng vững chắc cho nền kinh tế.

Trần Tỉnh