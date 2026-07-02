Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10RON95-III còn 20.415 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 16 giờ hôm nay với mức giảm đồng loạt trên tất cả các loại. Giá xăng E10RON95-III giảm 788 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 16 giờ hôm nay (2/7).

Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.730 đồng/lít (giảm 1.055 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 685 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.415 đồng/lít (giảm 788 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.176 đồng/lít (giảm 690 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.053 đồng/kg (giảm 977 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 200 đồng/lít với dầu diesel và 400 đồng/kg với dầu mazut.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo TTXVN