Hình thành 217 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

Thời gian qua, hoạt động liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Công ty Cổ phần Lita Foods (xã Thanh Sơn) thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao giá trị và đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 217 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, gồm 77 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và 140 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật, với sự tham gia của 92 doanh nghiệp, 100 hợp tác xã và 25 hộ kinh doanh.

Sản phẩm tham gia chuỗi có giá trị cao hơn từ 15-20% so với sản xuất đơn lẻ. 100% sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Qua đó, các chuỗi liên kết không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo đầu ra ổn định, từng bước nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Nhiều chuỗi liên kết chủ lực đang phát huy hiệu quả như chuỗi bưởi xuất khẩu Đoan Hùng, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn Yên Thủy; chuỗi chuối tại Lương Sơn, Cao Phong. Trong lĩnh vực chăn nuôi, các mô hình bò sữa tại Vĩnh Phú, Thái Hòa liên kết với Vinamilk và Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam duy trì đầu ra ổn định, tiêu thụ khoảng 40 nghìn tấn sữa/năm cho 1.700 hộ dân.

Các mô hình chăn nuôi gia công với Dabaco, CP Việt Nam, Japfa Comfeed và dự án Vinabeef Tam Đảo tiếp tục được mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Cùng với liên kết sản xuất, toàn tỉnh có 242 công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, trong đó có 142 cơ sở có hoạt động sơ chế, chế biến và 100 cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Hoạt động chế biến chủ yếu tập trung vào sản phẩm trà, chè với 72 cơ sở, chiếm trên 50% số cơ sở chế biến, phản ánh vai trò của chè là ngành hàng chủ lực của tỉnh. Các cơ sở còn lại thực hiện chế biến các sản phẩm nông sản khác như: Măng, tương, mật ong, thịt chua, sản phẩm chế biến từ thủy sản và một số nông sản đặc trưng khác.

Anh Thơ