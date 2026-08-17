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Phú Thọ có 86.000 ha lúa chất lượng cao

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phú Thọ hiện có 86.000 ha lúa chất lượng cao, chiếm gần 60% tổng diện tích gieo trồng. Tỉnh đang định hướng phát triển các vùng lúa chất lượng cao, lúa đặc sản gắn với nâng cao giá trị sản phẩm, giảm phát thải và phát triển du lịch trải nghiệm.

Phú Thọ có 86.000 ha lúa chất lượng caoĐặc sản gạo nếp Trứng Khe đạt chuẩn OCOP 3 sao được sản xuất ở những khu ruộng bậc thang 1 vụ, có nguồn nước lạnh tự nhiên và đất giàu khoáng chất của vùng Miền Đồi - xã Thượng Cốc.

Toàn tỉnh hình thành 290 vùng sản xuất lúa gạo tập trung, trong đó có 725 ha được chứng nhận VietGAP; tỷ lệ thực hành nông nghiệp tốt đạt 87,5%. Một số sản phẩm gạo đặc sản tiêu biểu như Nếp Gà Gáy, nếp Quạ Đen, nếp Trứng Khe... từng bước khẳng định giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Các vùng sản xuất lúa gạo tập trung không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị lương thực mà còn tạo điều kiện thúc đẩy liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, các giống lúa đặc sản địa phương gắn với giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, khuyến khích tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ, trồng nấm hoặc xử lý bằng chế phẩm sinh học; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với các vùng sản xuất lúa.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, bảo đảm an ninh lương thực; quy hoạch, bảo vệ nghiêm khoảng 43.000 ha vùng lúa năng suất, chất lượng cao; duy trì diện tích gieo trồng trên 120.000 ha/năm, sản lượng khoảng 780.000 tấn.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng thủy lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, sử dụng giống lúa phù hợp với từng vùng sinh thái. Đồng thời, chú trọng phục tráng, bảo tồn các giống lúa bản địa gắn với bảo tồn văn hóa lúa gạo; tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu và vùng sản xuất lúa đặc trưng.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Du lịch trải nghiệm chất lượng cao Đặc sản Nông nghiệp Phát triển du lịch Nâng cao năng suất Giống lúa Thức ăn chăn nuôi Sản phẩm Ruộng bậc thang
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