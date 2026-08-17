Triển vọng từ nuôi ếch thương phẩm

Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Chí Đám đã mạnh dạn đưa các mô hình chăn nuôi mới vào phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình bà Phùng Thị Mây ở thôn Chí cho thấy hiệu quả rõ nét, mở ra triển vọng trong phát triển kinh tế nông hộ.

Bà Phùng Thị Mây ở thôn Chí, xã Chí Đám chăm sóc đàn ếch thương phẩm tại khu nuôi của gia đình.

Năm 2022, sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nuôi ếch tại nhiều địa phương, bà Mây quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi ếch thương phẩm. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chủ động nguồn giống, quản lý tốt môi trường nuôi, phòng, chống dịch bệnh đúng cách, đàn ếch sinh trưởng khỏe mạnh, đạt năng suất cao. Hiện, mỗi năm gia đình bà thả nuôi khoảng 10 vạn con, sản lượng đạt từ 15 - 20 tấn. Sản phẩm được các tiểu thương thu mua, tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận, mang lại tổng thu nhập gần 800 triệu đồng mỗi năm.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình không chỉ giúp gia đình nâng cao đời sống, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của nghề nuôi ếch tại địa phương. Thời gian tới, bà Mây dự kiến mở rộng quy mô chuồng nuôi, nâng sản lượng lên khoảng 30 - 40 vạn con mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Từ mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình bà Phùng Thị Mây cho thấy, nếu mạnh dạn đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nghề nuôi ếch hoàn toàn có thể trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Đây cũng là mô hình để người dân trong và ngoài xã nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

Hoàng Hương