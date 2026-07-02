Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026

Ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 4 tổ chức hội nghị Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; lãnh đạo các Vụ thuộc NHNN Việt Nam, các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện các tổ chức tín dụng cùng đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, việc tăng cường kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 340 nghìn tỷ đồng, tăng 4,34% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 391 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2%, là mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh thuộc địa bàn quản lý của NHNN chi nhánh Khu vực 4. Dòng vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Đối với khu vực doanh nghiệp, dư nợ cho vay đạt trên 137 nghìn tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2025; trong đó, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 70 nghìn tỷ đồng. Thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ 873 doanh nghiệp tiếp cận vốn và các giải pháp hỗ trợ tín dụng với tổng giá trị cam kết đạt trên 16 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quartz Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đã trao đổi về những khó khăn trong tiếp cận vốn; tập trung vào các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý dự án, tài sản bảo đảm, thủ tục vay vốn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Các ngân hàng cũng giải đáp, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế tín dụng, chính sách lãi suất và điều kiện cho vay đối với từng nhóm khách hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao vai trò của NHNN chi nhánh Khu vực 4 và các tổ chức tín dụng trong việc ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, để hoàn thành mục tiêu cả năm và những năm tiếp theo, tỉnh cần đồng thời khơi thông 3 “dòng chảy” quan trọng là dòng vốn, dòng đầu tư và dòng cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, chính quyền, ngành Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để dòng vốn đến đúng địa chỉ, phát huy hiệu quả và bảo đảm an toàn tín dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị NHNN chi nhánh Khu vực 4 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng, ổn định mặt bằng lãi suất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Các tổ chức tín dụng cần đổi mới tư duy phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân. Đồng thời, chuyển từ tư duy “cấp tín dụng” sang “đồng hành phát triển doanh nghiệp”, đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là: “Hành động thực chất, kết quả thực chất, tháo gỡ thực chất”. Theo đó, hiệu quả của chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp phải được thể hiện bằng số doanh nghiệp được tiếp cận vốn, số dự án được triển khai, số việc làm được tạo ra và đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và các thủ tục pháp lý liên quan; chuyển từ tư duy “giải quyết hồ sơ” sang “giải quyết vấn đề”, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Các hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò cầu nối, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; trong khi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chủ động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và sử dụng vốn hiệu quả.

Đăng Khoa