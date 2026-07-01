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Các xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì đi qua địa bàn 5 xã gồm: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành, Vĩnh An và Vĩnh Hưng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đến 30/6/2026, các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công.

Các xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt TrìCác xã: Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh Thành hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt TrìCác đơn vị chức năng huy động máy móc san gạt, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, tổng diện tích của 3 xã đã bàn giao là 16,28 ha, góp phần nâng tổng diện tích giải phóng mặt bằng toàn dự án lên khoảng 41,1/43,08 ha, đạt 95,4% diện tích thu hồi.

Đối với xã Vĩnh An và Vĩnh Hưng, công tác kiểm kê, lập và thẩm định phương án bồi thường đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Dự kiến việc phê duyệt phương án bồi thường sẽ hoàn thành trước ngày 15/7; các hộ dân hoàn thành tháo dỡ tài sản, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7/2026.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có chiều dài khoảng 11,06 km, tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 2, tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực Vĩnh Phúc và Phú Thọ, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thuý Hường


Thuý Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giải phóng mặt bằng Việt Trì Bồi thường Dự án cải tạo Quốc lộ vĩnh yên mở rộng Vĩnh Phúc Thành công hoàn thành
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