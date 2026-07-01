Phong Châu tăng tốc triển khai Cụm công nghiệp Phú Hộ

Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, phường Phong Châu đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cụm công nghiệp Phú Hộ. Đây là dự án trọng điểm được Đảng uỷ, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với mục tiêu khởi công dự án trong tháng 8/2026.

532 tỷ đồng đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Phú Hộ

Cụm công nghiệp Phú Hộ có tổng diện tích 75 ha, được thành lập theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ, được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND thị xã Phú Thọ cũ. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Hộ do Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt làm chủ đầu tư.

Khu vực quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phú Hộ (phường Phong Châu).

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 532 tỷ đồng với các hạng mục nhà máy, xí nghiệp, khu trung tâm thương mại, nhà điều hành dịch vụ, khu đầu mối kỹ thuật... Đến nay, phần diện tích Cụm công nghiệp Phú Hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng là 30,7/75 ha. Trong đó, số diện tích đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng là 24,1 ha.

Ông Hoàng Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết: “UBND phường giao phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phối hợp với đơn vị chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hiện nay, phường đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thực hiện thủ tục bàn giao đất cho chủ đầu tư đối với phần mặt bằng sạch trước ngày 31/7/2026 để khởi công dự án trong tháng 8/2026 theo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại chương trình Cà phê doanh nhân tuần thứ 21, ngày 22/5/2026".

Ông Hoàng Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Phong Châu chủ trì hội nghị về giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Phú Hộ.

Đầu tư 114 tỷ đồng cho 2 dự án phục vụ Cụm công nghiệp Phú Hộ

Để phục vụ việc triển khai xây dựng Cụm công nghiệp Phú Hộ, phường Phong Châu đang triển khai 2 dự án về giao thông và tái định cư với tổng mức đầu tư gần 114 tỷ đồng.

Đối với dự án Xây dựng đường giao thông vào Cụm công nghiệp Phú Hộ do Ban Quản lý dự án phường Phong Châu làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 55 tỷ đồng. Theo yêu cầu kỹ thuật, tuyến đường có chiều dài 473,39m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, chiều rộng nền đường 35m, chiều rộng mặt đường 22m, chiều rộng dải phân cách giữa 2m, chiều rộng vỉa hè mỗi bên 5,5m.

Mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến giao thông kết nối Cụm công nghiệp Phú Hộ với Quốc lộ 2 và các tuyến đường trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu đi lại, hoạt động giao thương, vận chuyển khi Cụm công nghiệp Phú Hộ đi vào hoạt động. Đồng thời, tiếp tục phát triển mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.'

Dự án xây dựng đường giao thông vào Cụm công nghiệp Phú Hộ.

Đối với dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Tràn Cây Mí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phú Hộ có diện tích 5,1 ha, gồm các hạng mục thi công san nền, làm hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện và các công trình kỹ thuật, hạng mục phụ trợ... được thiết kế đồng bộ, do Ban Quản lý dự án phường Phong Châu làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án có diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường là 3,26/5,1 ha; việc thi công dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Phú Hộ.

UBND phường Phong Châu giao phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị chủ động phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ và chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng đối với các khu vực đã có mặt bằng sạch, đảm bảo hoàn thành dự án khu tái định cư trước ngày 31/12/2026.

Diệu Thu