“Luồng xanh” tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Nhờ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh 24 giờ" và “luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Dòng vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, gần hoàn thành mục tiêu cả năm 2026, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy ống thép Việt Nam Vinapipe theo cơ chế “luồng xanh”.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, 6 tháng đầu năm, hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 37 lượt dự án FDI. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 1.299,5 triệu USD, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 87% kế hoạch năm 2026. Đối với đầu tư trong nước (DDI), đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 14 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn 9 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký 9.613,64 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57% kế hoạch năm.

Lũy kế đến nay, tỉnh Phú Thọ có 18 khu công nghiệp đang hoạt động với 880 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, 528 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11.292,7 triệu USD; 352 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 105.033,79 tỷ đồng. Khoảng 81,5% số dự án đi vào hoạt động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Đặc biệt, với cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tham mưu trình và được UBND tỉnh quyết định phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 gồm các khu công nghiệp: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Thanh Cao, Thanh Ba, Yên Lạc, Bình Xuyên - Yên Lạc I, Bình Xuyên - Yên Lạc II, Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hoà khu vực I. Đồng thời, Khu công nghiệp Phúc Yên đã được khởi công; các khu công nghiệp Thịnh Minh, Sông Lô I, Đoan Hùng và Phù Ninh dự kiến sẽ khởi công trong quý III và quý IV/2026.

Nhiều dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm thuộc lĩnh vực điện tử, công nghiệp công nghệ cao.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: "Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả thu hút đầu tư ấn tượng trong 6 tháng đầu năm là những nỗ lực của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Thông qua việc triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%”, nhiều hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường được giải quyết nhanh hơn so với quy định, giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và chi phí cho nhà đầu tư. Ngoài ra, đơn vị duy trì các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao."

Thời gian tới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp đã thành lập; đẩy nhanh triển khai các khu công nghiệp mới có lợi thế, ưu tiên phát triển khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp và phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phú Thọ đang có nhiều thuận lợi để hoàn thành mục tiêu năm 2026 thu hút từ 30-40 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 1,49 tỷ USD và từ 35-40 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 17.000 tỷ đồng, tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đức Thiện