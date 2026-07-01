Phát huy lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế

Phát huy tiềm năng về đất đai, lao động và truyền thống sản xuất nông nghiệp, xã Cự Đồng đang tập trung khai thác hiệu quả các lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ sản xuất nông, lâm nghiệp, đến công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và đầu tư hạ tầng đều có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới.

Năm qua, ngành nông nghiệp của Cự Đồng duy trì đà tăng trưởng và vẫn giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế của xã. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động chỉ đạo các khu dân cư, hợp tác xã và người dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất; hướng dẫn chăm sóc tốt diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng khung thời vụ, tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi.

Mô hình nuôi dê ở xã Cự Đồng đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của xã đạt gần 1.100 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 5.900 tấn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và tạo nguồn hàng hóa phục vụ thị trường. Cây lúa tiếp tục là cây trồng chủ lực với diện tích 790,5 ha. Nhờ áp dụng giống mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến và chủ động nguồn nước tưới, năng suất lúa ước đạt 57 tạ/ha, sản lượng trên 4.500 tấn. Cùng với đó, cây ngô được gieo trồng trên hơn 309ha, đạt năng suất khoảng 45 tạ/ha, sản lượng gần 1.400 tấn.

Ngoài các cây lương thực, diện tích sắn, lạc, đỗ và các loại rau màu đạt gần 139 ha, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân. Một trong những lợi thế nổi bật của Cự Đồng là phát triển cây chè. Hiện, toàn xã có 157 ha chè cho thu hoạch. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, diện tích chè sinh trưởng tốt, sản lượng chè búp tươi năm nay ước đạt trên 1.500 tấn. Chè không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân mà còn là sản phẩm có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa gắn với chế biến.

Song song với phát triển nông nghiệp, kinh tế lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm. 6 tháng đầu năm, xã đã trồng mới 172 ha rừng tập trung, vượt 141% kế hoạch đề ra; trồng gần 19.600 cây phân tán, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác khai thác rừng trồng cũng được thực hiện đúng quy hoạch với diện tích 119 ha, tổng sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 8.500 m3, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến gỗ.

Không chỉ phát triển nông nghiệp, Cự Đồng còn chú trọng mở rộng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. Hiện, trên địa bàn xã có 14 doanh nghiệp và công ty đang hoạt động, hơn 200 cơ sở sản xuất nhỏ, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương với mức thu nhập từ 6,5 đến12 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định. Hệ thống chợ và các hộ kinh doanh trên địa bàn đáp ứng tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; chủ động chăm sóc cây trồng, phòng chống thiên tai, hạn hán; tăng cường dự báo sâu bệnh và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng thời, địa phương huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt; phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm lúa nếp quạ đen; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại và triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững".

Với những kết quả đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Cự Đồng đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp hàng hóa, mở rộng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá, nâng cao đời sống người dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

Hoàng Hương