Xử lý nước thải tập trung - lá chắn cho môi trường

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi xả ra môi trường. Để bảo đảm phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, bên cạnh việc mỗi doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn, hệ thống xử lý nước thải tập trung được xem là “lá chắn” cuối cùng, quyết định chất lượng nguồn nước trước khi trả lại môi trường tự nhiên.

Xử lý tại nguồn

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản với công suất thiết kế 400.000 tấn sản phẩm mỗi năm, Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Khu công nghiệp Bình Xuyên luôn xác định phát triển sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Bên cạnh sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, doanh nghiệp còn đầu tư hệ thống xử lý nước thải vi sinh công suất 10 m3/giờ, vận hành theo quy trình khép kín.

Toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Bình Xuyên. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường.

Quy trình xử lý nước thải của Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Khu công nghiệp Bình Xuyên được vận hành khép kín.

Ông Trần Văn Lanh - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH De Heus cho biết: "Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Từ khâu kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến xử lý nước thải đều được thực hiện theo đúng quy định. Hệ thống xử lý nước thải được các cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép và kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, việc xử lý nước thải tại từng doanh nghiệp mới chỉ là bước đầu. Để bảo đảm chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường, toàn bộ lượng nước sau xử lý sơ bộ tiếp tục được thu gom về khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Xuyên để xử lý lần cuối."

Lá chắn cuối cùng

Đi vào hoạt động từ năm 2011, Khu xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Bình Xuyên do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh quản lý có công suất thiết kế 3.000m3/ngày đêm. Hiện hệ thống tiếp nhận và xử lý trung bình khoảng 1.000m3 nước thải mỗi ngày từ 97 doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp. Toàn bộ nước thải được xử lý bằng công nghệ hóa - sinh học kết hợp hệ thống quan trắc tự động liên tục. Chỉ khi các chỉ tiêu môi trường đạt giá trị cột A theo giấy phép môi trường, nước thải mới được phép xả ra nguồn tiếp nhận.

Để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn và ổn định, đơn vị quản lý thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần với 28 thông số; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tổ chức diễn tập 2 lần/năm. Đồng thời, đơn vị ký hợp đồng với đơn vị chuyên ngành để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ chất thải rắn thông thường cũng như chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành.

Ông Lưu Văn Thụy - phụ trách Khu xử lý nước thải (Khu công nghiệp Bình Xuyên) cho biết: "Để hệ thống xử lý tập trung phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là các doanh nghiệp phải xử lý sơ bộ nước thải đạt quy chuẩn theo thỏa thuận trước khi đấu nối. Chất lượng nguồn nước đầu vào được kiểm soát tốt sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, bảo đảm nước thải đầu ra đáp ứng quy chuẩn môi trường."

Lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ phụ trách chuyên môn kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại Khu xử lý nước thải tập trung (Khu công nghiệp Bình Xuyên).

Thực tiễn vận hành cho thấy, bên cạnh kết quả vẫn còn một số quy định cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp hơn với hoạt động của các hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đơn vị quản lý kiến nghị cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể về điều kiện vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý nước thải, nhất là quy định về tỷ lệ lưu lượng xả thải so với công suất thiết kế. Nghiên cứu, bổ sung cơ chế xả nước thải linh hoạt phù hợp với thực tế sản xuất; xem xét cho phép tái sử dụng nguồn nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn vào các hoạt động như tưới cây, tưới đường hoặc phục vụ sản xuất nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Khu công nghiệp Bình Xuyên hiện có 116 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất, trong đó 97 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 90% và tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. Quy mô phát triển này đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, chỉ khi mỗi doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xử lý nước thải ngay từ nguồn phát sinh, đồng thời hệ thống xử lý nước thải tập trung được đầu tư đồng bộ, vận hành hiệu quả và có cơ chế quản lý phù hợp với thực tiễn, mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, bền vững mới thực sự được hiện thực hóa.

Nguyễn Toàn