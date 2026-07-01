Từ 1/7, những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập được miễn thuế, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng hoàn thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng nhờ cách thức hoàn thuế tự động. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế. Chính sách này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhóm thu nhập liên quan đến bất động sản giữa những người có quan hệ thân thích vẫn được miễn thuế, gồm thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Cùng với đó, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam cũng tiếp tục được miễn thuế.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất và thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất cũng thuộc diện miễn thuế.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Luật tiếp tục miễn thuế đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Ngoài ra, thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và người làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ cũng được miễn thuế.

Nhiều khoản thu nhập từ hoạt động tài chính cũng tiếp tục không phải nộp thuế, bao gồm lãi trái phiếu Chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ kiều hối, tiền lãi trái phiếu xanh, thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành, cũng như thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon của cá nhân được cấp.

Đối với người lao động, một số khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn thuộc diện miễn thuế, gồm phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày theo quy định của pháp luật và tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định. Tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và quỹ hưu trí tự nguyện chi trả cũng được miễn thuế.

Bên cạnh đó, thu nhập từ học bổng; khoản bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường của Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật đều không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Luật cũng tiếp tục miễn thuế đối với các khoản thu nhập nhận được từ các tổ chức, quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận; thu nhập từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với một số lĩnh vực đặc thù, thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam hoạt động vận tải quốc tế tiếp tục được miễn thuế.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại hoặc các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cũng thuộc diện miễn thuế.

Nhằm khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Luật miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Ngoài ra, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân và cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng tiếp tục được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Việc duy trì các khoản thu nhập được miễn thuế theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Theo TTXVN