Yên Sơn khai mở tiềm năng nông nghiệp hàng hóa

Những đồi chè xanh ngút mắt, những vườn táo Lương Nha sai trĩu quả hay các mô hình nuôi ốc thương phẩm mang lại nguồn thu cao đang tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp Yên Sơn. Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, xã Yên Sơn đang từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với nhiều sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

Lãnh đạo xã Yên Sơn kiểm tra mô hình chăn nuôi hươu, định hướng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp có giá trị gia tăng cao trên địa bàn.

Từ lợi thế tự nhiên đến những vùng sản xuất chủ lực

Nếu coi nông nghiệp là “bệ đỡ” của kinh tế nông thôn thì Yên Sơn đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò ấy. Địa hình đồi gò xen đồng ruộng, diện tích đất sản xuất rộng, nguồn nước mặt dồi dào cùng khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng. Từ nền tảng đó, địa phương đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất tự cung tự cấp sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, lựa chọn những cây, con có lợi thế để tập trung đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Dọc những triền đồi xanh mướt của Yên Sơn hôm nay, cây chè vẫn giữ vị trí là cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Toàn xã hiện có 475ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt trên 5.656 tấn mỗi năm, trở thành vùng nguyên liệu lớn của địa phương. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho hàng trăm hộ dân, cây chè còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, góp phần giữ gìn bản sắc của vùng đất vốn nổi tiếng với nghề trồng chè.

Bên cạnh chè, táo Lương Nha đang dần khẳng định vị thế là sản phẩm đặc trưng của Yên Sơn. Trên diện tích 16ha, mỗi năm cho sản lượng khoảng 144 tấn quả, cây táo không chỉ giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển nông sản đặc hữu. Cùng với đó, diện tích dứa, bưởi, cam, xoài, chanh và nhiều loại cây ăn quả khác tiếp tục được duy trì, mở rộng; nhiều diện tích đất sản xuất kém hiệu quả được chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Không chỉ khai thác lợi thế đất đai, Yên Sơn còn tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước để phát triển thủy sản. Hồ Đầm Gai cùng hệ thống ao hồ tự nhiên trở thành điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa. Đáng chú ý, mô hình nuôi ốc thương phẩm đang mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội với khoảng 12ha, đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân.

Những kết quả đạt được cho thấy Yên Sơn đang đi đúng hướng trong việc phát huy tiềm năng sẵn có để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa. Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, địa phương xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung; khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Nâng giá trị nông sản

Lợi thế tự nhiên chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Nhận thức rõ điều đó, Yên Sơn đang từng bước hướng đến mục tiêu cao hơn: Nâng giá trị trên từng đơn vị diện tích canh tác, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận là việc mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Từ đó, tư duy “sản xuất cái mình có” đang dần được thay thế bằng tư duy “sản xuất cái thị trường cần”, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Đặc biệt, mô hình nuôi ốc thương phẩm đang trở thành điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Với năng suất cao, giá bán ổn định, nhiều hộ đạt doanh thu từ 150 - 300 triệu đồng mỗi năm, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả trên diện tích mặt nước. Thành công của mô hình không chỉ mở thêm hướng làm giàu mà còn cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên sẵn có để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Cùng với phát triển sản xuất, địa phương cũng quan tâm xây dựng thương hiệu nông sản thông qua chương trình OCOP, hỗ trợ quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị nông sản.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn những khó khăn như quy mô còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ chưa bền vững, trong khi thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, Yên Sơn tiếp tục định hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng những sản phẩm mang bản sắc riêng của địa phương.

Từ những đồi chè xanh ngát, những vườn táo đang mùa kết trái hay các mô hình nuôi ốc hiệu quả, nông nghiệp Yên Sơn đang từng bước chuyển mình theo hướng sản xuất hàng hóa. Khi lợi thế tự nhiên được kết hợp với tư duy sản xuất hiện đại và sự đồng hành của chính quyền, nông nghiệp không chỉ là sinh kế mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Minh Vũ