Giá vàng hôm nay (2-7): Vàng trong nước giảm, vàng thế giới phục hồi

Giá vàng hôm nay (2-7): Giá vàng miếng SJC trong nước rạng sáng nay đồng loạt giảm ở cả chiều mua và chiều bán, với mức giảm 600.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 143,4 triệu đồng/lượng, bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý mua vào 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng; bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 2-7 như sau:

Vàng miếng Rạng sáng 1-7 Rạng sáng 2-7 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 144 147 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 143,4 146,4 -600 -600 DOJI 144 147 143,4 146,4 -600 -600 PNJ 144 147 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,5 147 143 146,4 -500 -600

Giá vàng hôm nay (2-7): Vàng trong nước giảm. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (2-7) cũng giảm so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 146,3 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI mua vào ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, bán ra 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc rạng sáng 2-7 như sau:

Vàng nhẫn Rạng sáng 1-7 Rạng sáng 2-7 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 143,9 146,9 143,3 146,3 -600 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 142,3 - 141,7 - -600 - DOJI 144 147 143,4 146,4 -600 -600 PNJ 144 147 143 146 -1.000 -1.000 Phú Quý 143,5 146,5 143 146 -500 -500

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.035,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,15% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 5,93 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.035,7 USD/ounce (tương đương 128,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay (2-7) được giao dịch ở mức 4.088,6 USD/ounce. Ảnh minh họa: internationalbanker.com

Giá vàng đã tăng vào thứ Tư, nhờ được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cho thấy việc giảm thiểu rủi ro lạm phát. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8 tại Mỹ tăng 1,6%, lên 4.103,10 USD/ounce.

"Giá vàng đang có sự phục hồi mạnh mẽ sáng 1-7. Báo cáo việc làm quốc gia (ADP) yếu hơn dự kiến và những bình luận từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh về việc lạm phát giảm đã đẩy lợi suất trái phiếu xuống, đột ngột đánh thức thị trường vàng đang ảm đạm", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) được công bố vào thứ Năm, khảo sát của ADP cho thấy, khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng Sáu, sau mức tăng không đổi là 122.000 việc làm trong tháng Năm. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đã dự báo trung bình sẽ có 118.000 việc làm mới.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuyên bố rằng, kỳ vọng và rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc lại cam kết của Fed về việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này, vốn không tạo ra lợi nhuận.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà tham gia thị trường hiện đang đánh giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 67%.

Bất chấp sự biến động gần đây của vàng, các ngân hàng trung ương hầu như không có ý định từ bỏ kim loại quý này. Thay vào đó, nghiên cứu mới nhất từ Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và tài chính chính thức (OMFIF) cho thấy, các tổ chức ngày càng cam kết hơn với vàng như một tài sản tiền tệ chiến lược khi họ điều hướng hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Theo báo cáo Nhà đầu tư công toàn cầu năm 2026 của OMFIF, vàng đã nổi lên như một trong những tài sản hưởng lợi lớn nhất từ sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, những lo ngại về nợ công và sự chuyển dịch dần sang một hệ thống tiền tệ đa cực hơn. Báo cáo cho biết, các nhà quản lý dự trữ tiếp tục coi vàng thỏi là một trong những công cụ hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản quốc gia trước một thế giới ngày càng khó lường.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Andrea Correa, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại OMFIF, cho biết mặc dù chi phí bổ sung dự trữ tăng vọt khi giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, các nhà quản lý dự trữ vẫn kiên định với cam kết tiếp tục mua kim loại quý này.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,232 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,301 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,954 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,988 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,956 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,001 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 58,75 USD/ounce.

Theo qdnd.vn