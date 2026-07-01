Việt Thiên lấy an toàn làm điểm tựa phát triển bền vững

Nhận diện rõ những rủi ro đặc thù của ngành may, Công ty TNHH May mặc Việt Thiên (xã Vĩnh Tường) luôn đặt công tác an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ làm ưu tiên hàng đầu. Sự chủ động trong khâu phòng ngừa cùng những giải pháp cải thiện môi trường làm việc giúp công ty bảo vệ nguồn nhân lực, tạo bệ phóng vững chắc cho hành trình tăng trưởng bền vững.

Công ty TNHH May mặc Việt Thiên giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Thành lập năm 2006 với 100% vốn đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc), Công ty TNHH May mặc Việt Thiên hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực may mặc với quy mô hơn 1.800 lao động. Dù ngành nghề này ít phát sinh khói bụi hay nước thải độc hại ra môi trường, nhưng trong không gian nhà xưởng tập trung hàng trăm máy may, máy cắt công suất lớn luôn tiềm ẩn tiếng ồn, độ rung và bụi vải mịn. Nếu không kiểm soát tốt, các tác nhân nghề nghiệp sẽ tích tụ lâu dài, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thính giác và sức khỏe của công nhân. Thêm vào đó, đặc thù nguyên liệu vải sợi dễ bắt lửa kết hợp với lượng nhiệt lớn tỏa ra từ máy móc khi vận hành liên tục luôn đặt doanh nghiệp trước nguy cơ cháy, nổ cao.

Bà Dương Thị Huyền - Trưởng phòng Tuân thủ, Công ty TNHH May mặc Việt Thiên cho biết: Để đảm bảo an toàn sản xuất và phòng, chống cháy nổ, công ty đã thành lập bộ phận An toàn lao động chuyên trách; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bám sát thực tế tại từng phân xưởng. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động. Trong đó, đặc biệt ưu tiên những vị trí làm việc có nguy cơ cao tai nạn như tổ cắt, tổ sửa chữa máy móc.

Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của người lao động, tại các xưởng sản xuất, công ty đã đầu tư hệ thống quạt gió, làm mát công nghiệp và hệ thống hút bụi áp suất cao; tổ chức thu gom phế liệu, vải vụn nhiều lần trong ngày nhằm giữ không gian luôn thông thoáng. Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ được thực hiện nghiêm ngặt nhằm chủ động ngăn ngừa những sự cố kỹ thuật không đáng có. Việc đầu tư các loại máy móc hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới thay thế cho các thiết bị cũ giúp giảm thiểu tiếng ồn và lượng nhiệt, đảm bảo tối đa vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động.

Đi đôi với cải thiện hạ tầng, các chế độ phúc lợi như khám sức khỏe định kỳ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân luôn được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Môi trường làm việc an toàn, nhân văn đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp người lao động yên tâm cống hiến lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Mai - Bộ phận sản xuất 01, xưởng 6 chia sẻ: “Gắn bó với công ty 13 năm qua, tôi nhận thấy môi trường làm việc ngày càng được cải thiện tốt hơn. Chúng tôi được chăm lo toàn diện từ an toàn lao động đến đời sống tinh thần. Đáp lại sự quan tâm đó, chúng tôi quyết tâm thi đua lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ để đồng hành cùng sự phát triển của công ty”.

Công tác phòng, chống cháy, nổ cũng được Công ty TNHH May mặc Việt Thiên đặt lên hàng đầu với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”. Hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy vách tường hiện đại đã được công ty đầu tư đồng bộ. Để biến nhận thức thành hành động, các bản nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy được bố trí tại các khu vực trọng yếu, nơi công nhân dễ quan sát.

Bên cạnh đó, hằng năm, công ty phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể người lao động, diễn tập chữa cháy. Qua đó, giúp mỗi công nhân chủ động, bình tĩnh và thành thục các kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc cùng kỷ luật lao động nghiêm ngặt, nhiều năm qua, Công ty TNHH May mặc Việt Thiên không để xảy ra sự cố tai nạn lao động hay cháy, nổ nghiêm trọng.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, môi trường làm việc an toàn chính là nền tảng giúp doanh nghiệp bảo đảm nguồn nhân lực, khẳng định uy tín, thương hiệu để tự tin đón nhận những đơn hàng mới và vững bước trên con đường phát triển bền vững.

Trần Tỉnh