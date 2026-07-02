Mở ra không gian phát triển mới từ các cụm công nghiệp

Những năm gần đây, mạng lưới các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là “vệ tinh” phát triển công nghiệp ở các địa phương. Không chỉ tạo mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các CCN còn mở ra không gian phát triển mới, tạo việc làm ngay tại chỗ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Giữ chân lao động ngay trên quê hương

Từ sáng sớm, CCN Tân Phú (xã Tân Sơn) đã nhộn nhịp công nhân đến ca làm việc. Trong các nhà xưởng, tiếng máy móc vận hành liên tục, các chuyền sản xuất hoạt động hết công suất để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Làm việc tại Công ty cổ phần Gemmy Tân Sơn (CCN Tân Phú) hai năm nay, chị Bùi Thị Lan (xã Tân Sơn) cho biết, trước đây gia đình chủ yếu sống bằng nghề nông và làm thuê thời vụ nên thu nhập bấp bênh. "Hiện nay, thu nhập của tôi khoảng 8 triệu đồng/tháng. Làm gần nhà nên không phải thuê trọ, tiết kiệm được chi phí đi lại mà vẫn có thời gian chăm sóc con cái và gia đình. Cuộc sống ổn định hơn rất nhiều so với trước"- chị Lan chia sẻ.

Một góc CCN Tân Phú - xã Tân Sơn.

Anh Đinh Công Hà, ở xã Xuân Đài, công nhân Công ty TNHH TS FLEX (CCN Tân Phú) cho biết, môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, doanh nghiệp chú trọng đào tạo tay nghề, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, an toàn lao động nên người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, sự phát triển của các CCN đang làm thay đổi đáng kể cơ cấu việc làm khu vực nông thôn. Thay vì phải rời quê đến các tỉnh xa làm việc, nhiều lao động lựa chọn làm việc ngay tại địa phương với mức thu nhập ổn định, giảm áp lực di cư lao động và nâng cao chất lượng đời sống gia đình.

Hiện toàn tỉnh có 66 cụm công nghiệp được thành lập. Trong đó, 13 CCN cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và thu hút doanh nghiệp hoạt động ổn định. Các CCN hiện thu hút khoảng 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho trên 37.000 lao động, với mức thu nhập khoảng 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Sản xuất gỗ thanh xuất khẩu tại Công ty cổ phần Gemmy Tân Sơn (CCN Tân Phú).

Sau khi tỉnh mới được thành lập, định hướng phát triển các CCN đang mở ra dư địa tăng trưởng mới, lan tỏa cơ hội đầu tư đến nhiều địa phương. Sở Công Thương vừa công bố quyết định thành lập ba CCN gồm: CCN Đầm Đuống, CCN Yên Phương và CCN Sơn Lôi. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng không gian phát triển công nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các CCN được quy hoạch theo hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thân thiện môi trường, đồng thời phát triển các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Theo định hướng của tỉnh, cùng với đầu tư hạ tầng bên trong, các sở, ngành và địa phương sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước và hạ tầng kết nối ngoài hàng rào, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và phát huy hiệu quả đầu tư.

Gỡ điểm nghẽn để hút đầu tư

Không chỉ các CCN đã được thành lập, nhiều dự án mới cũng được xúc tiến. Tại xã Tam Đảo, UBND xã vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập CCN Hợp Thành với quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 250 tỷ đồng. CCN được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí, dệt may không nhuộm, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản phù hợp với định hướng phát triển xanh của tỉnh.

Giao thông thuận lợi giúp CCN Bãi Ba-Đông Thành thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, một số CCN đang được điều chỉnh mở rộng, như CCN Tân Phú (xã Tân Sơn) với tổng diện tích sau điều chỉnh 49,15 ha. CCN ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp; cơ khí; dệt may, da giày; chế biến thực phẩm, nước giải khát, chế biến gỗ. Dự án do Công ty Cổ phần Vật tư Xây lắp Công nghiệp Quang Minh làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư trên 395 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống xử lý môi trường và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ người lao động.

Đơn cử như dự án CCN Phú Hộ (phường Phong Châu) có quy mô 75 ha, tổng mức đầu tư hơn 532 tỷ đồng cũng đang được tỉnh quyết liệt tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục giao đất để phấn đấu khởi công trong tháng 8/2026. Tại chương trình “Cà phê doanh nhân”, chủ đầu tư là Công ty CP Nam Hoàng Việt đã phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu UBND phường Phong Châu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB theo thời gian ấn định.

Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp và chỉ đạo cụ thể từng mốc tiến độ cho thấy quyết tâm cao trong việc đưa các dự án hạ tầng công nghiệp sớm triển khai. Cùng với đó, việc đồng hành với nhà đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng được xem là những giải pháp trọng tâm. Nhờ đó, các CCN được kỳ vọng sẽ trở thành những “cực tăng trưởng” mới, góp phần bổ trợ và nâng cao hiệu quả của hệ thống CCN hiện có.

Không chỉ tạo việc làm, giữ chân lao động tại địa phương, các CCN đang mở ra không gian phát triển mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng và giải phóng mặt bằng tiếp tục được tháo gỡ, hệ thống CCN được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Tuấn