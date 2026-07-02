Giá cả thị trường ngày 2/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Măng cụt trái từ 65g trở lên
45.000 đồng/1kg
2
Cam sành trái từ 130g trở lên
11.150 đồng/500g
3
Cherry nhập khẩu Canada (size 9,10)
110.000 đồng/250g
4
Chôm chôm giống Thái
19.500 đồng/500g
5
Rau mồng tơi
10.000 đồng/400g
6
Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)
13.200 đồng/250g
7
Dưa leo baby
16.300 đồng/500g
8
Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc 35 độ đạm chai
86.000 đồng/Chai 520ml
9
Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains gói
35.000 đồng/Gói 500g
10
Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai
79.000 đồng/Chai 1 lít
11
Dầu hào Maggi đậm đặc chai
13.000 đồng/Chai 150g
12
Bơ thực vật Tường An hũ
11.000 đồng/Hũ 80g
13
Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp
50.000 đồng/Hộp 950ml
14
Sữa bột pha sẵn Ensure Gold hương vani chai
66.500 đồng/Chai 237ml
15
Combo lốc sữa chua nếp cẩm Fr Chill Milk
80.000 đồng/8 lốc 100g
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