Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 2/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Măng cụt trái từ 65g trở lên

45.000 đồng/1kg

2

Cam sành trái từ 130g trở lên

11.150 đồng/500g

3

Cherry nhập khẩu Canada (size 9,10)

110.000 đồng/250g

4

Chôm chôm giống Thái

19.500 đồng/500g

5

Rau mồng tơi

10.000 đồng/400g

6

Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên)

13.200 đồng/250g

7

Dưa leo baby

16.300 đồng/500g

8

Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc 35 độ đạm chai

86.000 đồng/Chai 520ml

9

Đường thốt nốt dạng viên Moun7ains gói

35.000 đồng/Gói 500g

10

Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai

79.000 đồng/Chai 1 lít

11

Dầu hào Maggi đậm đặc chai

13.000 đồng/Chai 150g

12

Bơ thực vật Tường An hũ

11.000 đồng/Hũ 80g

13

Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp

50.000 đồng/Hộp 950ml

14

Sữa bột pha sẵn Ensure Gold hương vani chai

66.500 đồng/Chai 237ml

15

Combo lốc sữa chua nếp cẩm Fr Chill Milk

80.000 đồng/8 lốc 100g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 2/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu Phú quốc Nước mắm Hàng hóa Thực vật Sữa tươi Lốc Canada Tường
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