Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 11/8/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mì Hảo Hảo gà vàng gói 74g

4.500 đồng/gói 74g

2

Mì gà cay phô mai SiuKay gói 131g

13.500 đồng/gói 131g

3

Phở bò Đệ Nhất 65g

8.800 đồng/gói 65g

4

Xúc xích Vissan Funny gói 500g

54.500 đồng/500g

5

Sữa thanh trùng ít đường TH True Milk 950ml

45.000 đồng/Hộp 950ml

6

Trà sữa trân châu Fr chill Milk chai 300ml

16.000 đồng/chai 300ml

7

Hồng trà đào C2 455ml, lốc 6 chai

60.000 đồng/lốc

8

Bánh con cá mochi socola đậu đỏ Orion 145g

26.000 đồng/5 gói 29g

9

Bắp cải trắng

5.000 đồng/500g

10

Táo Nam Phi giòn ngọt

49.000 đồng/1kg

11

Bưởi da xanh size 1,2-1,3kg

40.950 đồng/quả

12

Khoai tây

15.900 đồng/500g

13

Nấm kim châm nội địa Trung

9.000 đồng/150g

14

Ba chỉ bò Úc thái lát

79.000 đồng/200g

15

Trứng vịt hộp 10 quả

37.000 đồng/10 quả

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;11/8/2026

Kết Đoàn



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