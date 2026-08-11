Giá cả thị trường ngày 11/8/2026

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Hàng hóa
Giá bán
1
Mì Hảo Hảo gà vàng gói 74g
4.500 đồng/gói 74g
2
Mì gà cay phô mai SiuKay gói 131g
13.500 đồng/gói 131g
3
Phở bò Đệ Nhất 65g
8.800 đồng/gói 65g
4
Xúc xích Vissan Funny gói 500g
54.500 đồng/500g
5
Sữa thanh trùng ít đường TH True Milk 950ml
45.000 đồng/Hộp 950ml
6
Trà sữa trân châu Fr chill Milk chai 300ml
16.000 đồng/chai 300ml
7
Hồng trà đào C2 455ml, lốc 6 chai
60.000 đồng/lốc
8
Bánh con cá mochi socola đậu đỏ Orion 145g
26.000 đồng/5 gói 29g
9
Bắp cải trắng
5.000 đồng/500g
10
Táo Nam Phi giòn ngọt
49.000 đồng/1kg
11
Bưởi da xanh size 1,2-1,3kg
40.950 đồng/quả
12
Khoai tây
15.900 đồng/500g
13
Nấm kim châm nội địa Trung
9.000 đồng/150g
14
Ba chỉ bò Úc thái lát
79.000 đồng/200g
15
Trứng vịt hộp 10 quả
37.000 đồng/10 quả
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/8/2026
baophutho.vn STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 5/8/2026
Giá cả thị trường ngày 4/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 3/8/2026
Giá cả thị trường ngày 31/7/2026
Giá cả thị trường ngày 30/7/2026