Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 3/7/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt hộp

62.500 đồng/Hộp 1 lít

2

Lốc hộp sữa đậu nành có đường Fami Canxi

29.500 đồng/6 hộp 200ml

3

Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go hũ

89.000 đồng/Hũ 400g

4

Kem ốc quế socola Merino Super Teen

15.000 đồng/Cây 60g

5

Kem Caramel muối Celano cao cấp hộp

85.000 đồng/Hộp 307g

6

Lốc chai sữa uống lên men hương dâu Betagen

24.000 đồng/4 chai 85ml

7

Bánh mì ngàn lớp vị bơ sữa Handy gói

20.000 đồng/Gói 80g

8

Bánh trứng tươi chà bông Karo Richy túi

41.000 đồng/6 gói 26g

9

Kẹo dẻo 3d xoài lột vỏ My Style gói

38.000 đồng/Gói 120g

10

Bánh rong biển kẹp hạt Oh Smile Nuts gói

39.000 đồng/Gói 100g

11

Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước hộp

69.000 đồng/Hộp 160g

12

Đậu phộng da cá vị phô mai Poca gói

6.000 đồng/Gói 28g

13

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc 250ml

50.000 đồng/Hộp 950ml

102.000đ

14

Kem đánh răng Sensodyne Repair & Protect Deep Repair Whitening giảm ê buốt trắng răng

97.000 đồng/Tuýp 100g

15

Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà

152.000 đồng/Chai 750ml

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 3/7/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Bình phước Thức uống Dược liệu Vinamilk Hàng hóa Lốc Dầu gội Bánh mì Biển
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