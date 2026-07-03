Giá cả thị trường ngày 3/7/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt hộp
62.500 đồng/Hộp 1 lít
2
Lốc hộp sữa đậu nành có đường Fami Canxi
29.500 đồng/6 hộp 200ml
3
Bột thức uống lúa mạch Milo Active Go hũ
89.000 đồng/Hũ 400g
4
Kem ốc quế socola Merino Super Teen
15.000 đồng/Cây 60g
5
Kem Caramel muối Celano cao cấp hộp
85.000 đồng/Hộp 307g
6
Lốc chai sữa uống lên men hương dâu Betagen
24.000 đồng/4 chai 85ml
7
Bánh mì ngàn lớp vị bơ sữa Handy gói
20.000 đồng/Gói 80g
8
Bánh trứng tươi chà bông Karo Richy túi
41.000 đồng/6 gói 26g
9
Kẹo dẻo 3d xoài lột vỏ My Style gói
38.000 đồng/Gói 120g
10
Bánh rong biển kẹp hạt Oh Smile Nuts gói
39.000 đồng/Gói 100g
11
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước hộp
69.000 đồng/Hộp 160g
12
Đậu phộng da cá vị phô mai Poca gói
6.000 đồng/Gói 28g
13
Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân dưỡng tóc 250ml
50.000 đồng/Hộp 950ml
102.000đ
14
Kem đánh răng Sensodyne Repair & Protect Deep Repair Whitening giảm ê buốt trắng răng
97.000 đồng/Tuýp 100g
15
Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà
152.000 đồng/Chai 750ml
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